Удар на полицията в София: Задържаха 8 души при опит за мащабна имотна измама

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

Машини в метрото и симулация на гласуване през телефона: ЦИК с подробности за президентските избори

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

Шишков: „Хемус“ ще се строи на съвсем други обороти, целта е да стигне до Велико Търново

О сем души са задържани при полицейска операция, при която е предотвратена сделка с недвижим имот с използване на неистински документи. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Информацията за предстоящата сделка е получена в СДВР на 10 август.

Предотвратен е опит за извършване на сделка с имущество на починала жена - апартамент в центъра на София.

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Стойността на апартамента е доста голяма, посочи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Починалата жена има наследник - нейна племенница, която е поставена под пълно запрещение и е настанена в дом за социални грижи в Смолян.

Задържаните са български граждани - пет мъже и три жени. Възрастта на задържаните варира между 21 години - каквато е възрастта на купувача на имота, и 72 години - възрастта на продавача.

Към момента данните за престъпна дейност сочат само към продавача. Не е ясно дали купувачът е знаел за измамата или е станал жертва.

Продавачът на имота и двама души, които го съпровождат по време на сделката имат предишни криминални прояви - кражби, обсебване, управление на МПС под въздействие на алкохол, а едно от лицата дори е предоставило неверни данни за ползване на средства от бюджета на ЕС. Те са и осъждани.

"Интересното е, че българският гражданин, който прави опит да продаде имота, се е сдобил с неистинско саморъчно написано завещание от жена, починала през 2008 г. Въпросният извършител през 2020 г. обявява самото завещание пред нотариус във Враца. След това получава нотариален акт, а след получаването му продава част от земите, които е придобил с фалшивото завещание, на територията на Козлодуй. Днес той прави опит с фалшивото завещание да продаде имот в центъра на София. Интересно е и че през 2022 г. полицаи се усъмняват в истинността на завещанието и започват проверка. Образувано е досъдебно производство, в хода на което се потвърждава, че завещанието е неистинско"., каза главен комисар Николай Пелтеков, цитиран от DarikNews.bg

Дали са замесени служители от други институции и какво се е случило със земите на територията на Козлодуй, които са били продадени с фалшивото завещание, ще бъде установено в рамките на досъдебното производство, което предстои да бъде образувано, каза още Пелтеков.