България

Удар на полицията в София: Задържаха 8 души при опит за мащабна имотна измама

Директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков даде подробности за акцията

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 7 минути / 1 септември 2026, 16:27
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О сем души са задържани при полицейска операция, при която е предотвратена сделка с недвижим имот с използване на неистински документи. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Информацията за предстоящата сделка е получена в СДВР на 10 август.  

Предотвратен е опит за извършване на сделка с имущество на починала жена - апартамент в центъра на София.

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Стойността на апартамента е доста голяма, посочи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. 

Починалата жена има наследник - нейна племенница, която е поставена под пълно запрещение и е настанена в дом за социални грижи в Смолян.

Задържаните са български граждани -  пет мъже и три жени. Възрастта на задържаните варира между 21 години - каквато е възрастта на купувача на имота, и 72 години - възрастта на продавача.

Към момента данните за престъпна дейност сочат само към продавача. Не е ясно дали купувачът е знаел за измамата или е станал жертва. 

Продавачът на имота и двама души, които го съпровождат по време на сделката имат предишни криминални прояви - кражби, обсебване, управление на МПС под въздействие на алкохол, а едно от лицата дори е предоставило неверни данни за ползване на средства от бюджета на ЕС. Те са и осъждани. 

"Интересното е, че българският гражданин, който прави опит да продаде имота, се е сдобил с неистинско саморъчно написано завещание от жена, починала през 2008 г. Въпросният извършител през 2020 г. обявява самото завещание пред нотариус във Враца. След това получава нотариален акт, а след получаването му продава част от земите, които е придобил с фалшивото завещание, на територията на Козлодуй. Днес той прави опит с фалшивото завещание да продаде имот в центъра на София. Интересно е и че през 2022 г. полицаи се усъмняват в истинността на завещанието и започват проверка. Образувано е досъдебно производство, в хода на което се потвърждава, че завещанието е неистинско"., каза главен комисар Николай Пелтеков, цитиран от DarikNews.bg

Дали са замесени служители от други институции и какво се е случило със земите на територията на Козлодуй, които са били продадени с фалшивото завещание, ще бъде установено в рамките на досъдебното производство, което предстои да бъде образувано, каза още Пелтеков.

Редактор: Стела Христова
Източник: Лилия Йорданова/БТА    
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