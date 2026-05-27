Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че за незаконния комплекс край Варна са установени удостоверения за търпимост с невярно съдържание за строежи в горски територии.

„Това, което виждате, е удостоверение за търпимост. Издадено е на 7 юни 2023 г., като в него е посочено, че строежът е изпълнен през 2001 г. И не е случайно – това е единственият начин да бъде получен такъв документ“, каза Шишков.

Той е на извънредна работна среща заради казуса в Областна администрация-Варна заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, както и експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна.

По думите му всички строежи, изградени след 2001 г. без строителни книжа, подлежат на премахване. Той посочи, че има налични сателитни снимки, които показват, че теренът е бил незастроен през 2019 г., а към 2025 г. вече са изградени множество сгради.

„Издадени са три удостоверения за търпимост и трите са с невярно съдържание“, заяви Шишков. Той допълни, че документите са използвани като основание за нанасяне на сградите в кадастъра.

От своя страна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни, че за всички имоти има протоколи за незаконна сеч и за установено строителство в горски територии още от 2023 г.

Земеделският министър посочи, че през 2005 г. имот номер 5 е бил държавна собственост на Министерството на земеделието, но е заменен за частен имот на друго място.

„Според закона при заменки не може да бъде променяно предназначението на имота“, уточни той.

Шишков посочи още, че по случая има преписка в ДНСК, откъдето жалбата е препратена към Община Варна, тъй като тя е компетентният орган по отношение на незаконното строителство.

„Органът, който издава удостоверението за търпимост, има не само възможността да го отмени, но и да започне процедура по събаряне на незаконните сгради“, каза той.

Според министъра две институции трябва да предприемат действия – Община Варна и прокуратурата.

„Надяваме се Община Варна да направи всичко необходимо това беззаконие да приключи“, заяви Шишков и добави, че очаква и реакция от прокуратурата.

„МВР е започнало една процедура. Третата институция е прокуратурата. Надяваме се, че няма да се стигне дотам да е виновен техника от районната администрация, а ще бъдат доказани истинските виновници“, добави той.