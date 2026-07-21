Кой е Жоан Монфорт? Фотографът зад емблематичната снимка на Лионел Меси и Ламин Ямал, която обиколи света

Култовата снимка на Лионел Меси и бебето Ламин Ямал е заснета през 2007 г. от фотографа Жоан Монфорт по време на благотворителна фотосесия на „Барселона“, без никой да предполага, че Ямал ще стане футболна звезда.

Фотосесията е резултат от случайност - семейството на Ямал печели томбола, а младият Меси, който никога не бил държал бебе, позира с него във ваничка на „Камп Ноу“, използвайки реквизит, донесен от дома на фотографа.

Снимките остават неизвестни близо 17 години, докато през 2024 г. бащата на Ямал ги публикува с посланието „Началото на две легенди“, превръщайки ги в световен феномен сред футболните фенове.

Преди Лионел Меси и Ламин Ямал да се изправят един срещу друг на футболния терен, съдбата ги свързва по необичаен начин, чрез фотосесия от 2007 г., на която младият аржентинец държи на ръце и къпе бебето Ямал. Автор на кадъра, превърнал се години по-късно в световен феномен, е испанският фотограф Жоан Монфорт.

В навечерието на срещите между Лионел Меси и тийнейджърската сензация на световния футбол Ламин Ямал, една снимка неизменно изплува в съзнанието на феновете. На нея младият Меси държи в ръцете си и къпе бебето Ямал по време на благотворителна фотосесия през 2007 г.

Зад този емблематичен кадър стои испанският фотограф Жоан Монфорт, който без да подозира е документирал едно от най-невероятните съвпадения в историята на футбола.

Кой е Жоан Монфорт?

Жоан Монфорт е фотограф на свободна практика от Барселона, който работи основно за Associated Press (AP).

През годините той е отразявал едни от най-значимите събития във футбола и е снимал множество отбори и турнири, включително ФК Барселона, Ла Лига, УЕФА и други големи футболни организации.

Въпреки богатото си портфолио, една снимка се откроява над всички останали, кадърът, на който Лионел Меси държи на ръце бебето Ламин Ямал.

You’ll see this picture an infinite amount of times leading up to the World Cup Final.



What you might not see is appreciation for the photographer who captured the iconic moment.



Shoutout Joan Monfort. https://t.co/rDkPeVUaOC pic.twitter.com/2Ya67SzDzk — Hamz Talks Hoops (@hamztalkshoops_) July 17, 2026

Как се случва прочутата фотосесия?

Фотографиите са заснети през 2007 г. като част от благотворителен календар, организиран от каталунския спортен всекидневник SPORT, Фондация „Барселона“ и УНИЦЕФ, с цел набиране на средства за различни каузи в подкрепа на децата.

Семействата участвали в томбола, която им давала възможност да бъдат снимани заедно със своите бебета и футболистите на Барселона.

По чиста случайност майката на Ламин Ямал, Шейла Ебана, печели жребия и така семейството ѝ се оказва пред обектива заедно с тогавашния 20-годишен Лионел Меси.

Фотосесията се провежда на стадион „Камп Ноу“, където Меси позира с бебето Ямал в малко пластмасово корито за къпане.

По онова време никой не подозира, че детето на снимките един ден ще се превърне в следващия голям футболен талант на Барселона.

Joan Monfort is the Spanish photographer from Barcelona, who took the now iconic viral photo of Lionel Messi holding baby Lamine Yamal during a charity shoot.



The pic was taking in 2007



One legend bathing an emerging legend. #Messi #Yamal #FifaWorldCup2026 pic.twitter.com/3Cr0im2Lqi — Brother Ebong (@EbongDi) July 19, 2026

Меси не се чувствал удобно с бебето

Жоан Монфорт разказва, че самата фотосесия съвсем не е била лесна.

По онова време Меси все още бил срамежлив и сравнително нов в първия отбор на Барселона. Освен това никога преди не бил държал бебе на ръце и изглеждал видимо притеснен и неуверен.

За да разсмее малкия Ямал и едновременно с това да отпусне Меси, Монфорт донесъл малко пластмасово пате от играчките на собствената си дъщеря.

Дори ваничката и кърпата, използвани по време на снимките, били взети от дома на фотографа, което прави кадъра, превърнал се впоследствие в една от най-ценните снимки във футболната история, още по-личен.

AImost two decades ago, photographer Joan Monfort didn't think much of his photoshoot of a teenage #LionelMessi bathinga cute baby boy in a plastic bath-tub.



Not until the remarkable twist of fate became clear years later, when that infant blossomed into #LamineYamal.



Now… pic.twitter.com/pwwdNwpXxu — Paul Koshy (@Paul_Koshy) July 19, 2026

Снимките остават неизвестни близо 17 години

В продължение на почти 17 години фотографиите остават далеч от общественото внимание и се пазят единствено от семействата, които ги притежават.

Те стават публично достояние едва през 2024 г., когато бащата на Ламин Ямал ги публикува в интернет с думите:

„Началото на две легенди.“

С възхода на Ямал като една от най-ярките млади звезди на световния футбол, снимките се превръщат във вирусен хит почти мигновено, а историята зад тях впечатлява милиони фенове по света.