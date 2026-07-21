България

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

Стоянов: Предходното правителство си позволи да излъже за учението на НАТО

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 16:22
Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети
Източник: БГНЕС

"Нямам притеснения за разполагането на американски самолети на летището в Безмер, както и преди не съм имал за гражданското летище в София", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана.

Той посочи, че както досега България не е станала част от конфликта в Близкия изток, макар американски самолети да са били у нас, така няма основание това да се случи и сега.

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"Предходното правителство си позволи да излъже за учението на НАТО, такова не е имало", заяви Стоянов.

Той предположи, че причината самолети на САЩ да бъдат на летището в София е същата като сегашната.

На въпрос относно негово изказване, че летището в Безмер не е подходящо за такива самолети, както и това в Граф Игнатиево, Стоянов отговори, че това е било мнението на американската страна. „Ние им предложихме да бъдат военни бази, а не на цивилното летище в София. Летище „Безмер“ е част от съвместни съоръжения за ползване“, каза той.

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Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване, съобщиха вчера от правителствената пресслужба. Предложението на правителството е свързано с получена дипломатическа нота от САЩ. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марин Колев    
Американски самолети Летище Безмер Димитър Стоянов
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