Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

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П ремиерът Румен Радев благодари на екипажа на българския кораб DIOSCURIA, както и на спасителните екипи на Военноморските и Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и медицинските екипи за действията им при оказването на помощ на бедстващи хора в Черно море след атаките срещу два кораба.

„За пореден път показахме, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции“, заяви Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.

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„Няма място за истерия“

Премиерът коментира и свикания от президента Консултативен съвет за национална сигурност.

По думите му заседанието не трябва да се превръща в сцена за „предизборни демагогии“.

„Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, заяви Радев.

Той посочи, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен процес, който не може да бъде решен за кратко време.

„Изисква се време, а и финанси“, допълни премиерът.

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Радев припомни, че през 2023 г., по време на назначеното от него служебно правителство, тогавашният министър на отбраната е заложил придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас. Те трябва да могат да извършват мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България.

По думите му след това „не са предприети никакви стъпки“.

Радев заяви, че сега министърът на отбраната е изготвил необходимата документация и процедурата вече е стартирана.

Премиерът припомни и че през 2022 г., отново по инициатива на министъра на отбраната в служебния кабинет, България се е присъединила към инициативата за европейски въздушен щит.

„Едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още пет зенитно-ракетни комплекта. Очаквам до седмици да имаме договор“, заяви Радев.

Радев: Дипломацията е по-евтина от войната

Премиерът коментира и войната и необходимостта от дипломатически усилия за намиране на трайно решение.

„Наливането на пари във война и безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока“, каза той.

Проверки за злоупотреби в здравеопазването

Като друга важна тема Радев посочи здравеопазването и състоянието на публичните финанси.

Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства.

По думите му отдавна се говори за сериозни злоупотреби и източване на средства от НЗОК.

„Кръстосаните проверки продължават в цялата страна. Готвим се с промени в Закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на НЗОК“, заяви Радев.

Премиерът каза още, че правителството работи за по-бърза професионална реализация на младите лекари в България.

„В бюджета за 2027 г. залагаме увеличение на техните заплати“, допълни той.