България

Радев: Ще връчим протестна нота, ако се докаже с какъв произход са тези дронове

Той коментира и критиките към свои изказвания в румънски медии, като ги определи като спекулация или недоразумение

Николай Киров Николай Киров

29 октомври 2026, 17:50
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Б ългария е достигнала предела на възможностите си за реакция срещу атаките с дронове в Черно море, а единствената сигурна гаранция за прекратяването им е спиране на огъня и започване на мирни преговори. Това заяви премиерът Румен Радев, като подчерта, че страната ни очаква допълнителна подкрепа от НАТО и ще връчи протестна нота, ако бъде установен руски произход на дроновете.

„Вече сме стигнали върха на това, което можем да направим“, каза Радев. По думите му България е предприела дипломатически инициативи пред ООН, НАТО и европейските институции, а въоръжените сили са мобилизирали наличните си способности.

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„Единственото решение, за да сме сигурни, че тези атаки най-сетне ще спрат, е прекратяване на огъня, сядане на масата за мирни преговори“, заяви министър-председателят. Той обясни, че България не може да използва военни средства извън териториалните си води без да се съобразява с международното право и ограниченията на наличните си способности.

Радев съобщи, че съюзнически самолети вече патрулират в региона и обменят информация с българските командни центрове. По думите му френски патрулиращ самолет е засякъл дроновете около половин час преди удара по атакувания кораб и е установил посоката им на движение, което е позволило на екипажа да предприеме действия по евакуация.

България е била готова да вдигне самолети L-39 от Балчик, за да въздейства срещу дроновете, ако те навлязат в териториалните ни води. Това обаче не се е наложило. Премиерът отбеляза, че възможностите за реакция зависят и от метеорологичните условия, а флотът не разполага с достатъчно кораби, за да осигури постоянно присъствие в цялата изключителна икономическа зона.

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„Очакваме“ допълнителна помощ от НАТО, каза Радев и уточни, че е поставил въпроса пред съюзниците. Той обаче отбеляза, че и Алиансът разполага с ограничени количества въоръжение, тъй като трябва да осигурява защита на широк район от Балтийско до Черно море.

Радев заяви, че ако бъде установен произходът на дроновете, външният министър незабавно ще извика съответния посланик и ще му връчи протестна нота.

„Категорично, ако се докаже с какъв произход са тези дронове, аз моментално ще разпоредя министърът на външните работи да извика официално който и да е посланик, за да му връчи протестна нота“, заяви премиерът.

Той коментира и критиките към свои изказвания в румънски медии, като ги определи като спекулация или недоразумение при превода. Радев обясни, че според него публичното посочване на Русия като източник на атаките само по себе си не гарантира защита.

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Като пример той посочи Румъния, която обяви руски произход на дроновете, но впоследствие кораб беше ударен в нейни териториални води.

„Ако ние се обявим и кажем: „Вие, Русия, сте източникът на атаката“, и ако размахаме пръст, това ще ни защити ли?. Не може да ни защити това“, каза Радев. Според него проблемът изисква по-широко решение, а не само дипломатически декларации.

Премиерът коментира и жалбите срещу решението на Централната избирателна комисия, която реши, че той не е нарушил закона, подкрепяйки кандидатурата на Илияна Йотова за президент след първия тур на изборите. Радев заяви, че Министерският съвет ще изпълни решението на комисията, като отбеляза, че то вече е оспорено пред Върховния административен съд от екипа на Георги Кандев и Андрей Гюров.

Редактор: Николай Киров
Румен Радев Черно море атаки с дронове
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Радев: Ще връчим протестна нота, ако се докаже с какъв произход са тези дронове

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