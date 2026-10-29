България

Пуснаха с „подписка” служителя на НСО, обвинен по казуса с Колтуклиева

Според адвоката на Варадинов - Тервел Георгиев, обвиняемият само е отстранил ръката на Колтуклиева от колата

Николай Киров Николай Киров

29 октомври 2026, 15:57
Пуснаха с „подписка” служителя на НСО, обвинен по казуса с Колтуклиева
Източник: БТА

Т ричленен състав на Военно-апелативния съд наложи най-леката мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението е окончателно.

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Съдът прие, че на 22 октомври той е приложил сила и това е причината Соня Колтуклиева да получи травма - счупена кост на лявото рамо.

По време на заседанието защитата на Варадинов посочи, че нов свидетел твърди, че е чул от телефона на Колтуклиева думите: „Действай, ще ти бъде платено!“.

Според адвоката на Варадинов - Тервел Георгиев, обвиняемият само е отстранил ръката на Колтуклиева от колата, в която се е намирал председателят на Народното събрание, не я е блъскал и травмата на рамото ѝ не е причинена от него. Други свидетели, както и видеозаписи сочат обратното.

Припомняме, че преди седмица Софийският военен съд реши, че не е необходимо да налага мярка за неотклонение на Варадинов и го освободи от ареста.

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Съдът прие, че той е изпълнявал служебните си задължения при инцидента и от събраните доказателства не може да се произведе извод, че телесната повреда е получена от удар, нанесен от обвиняемия.

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Прокуратурата протестира определението на съда и настояваше за постоянен арест на Варадинов.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Константин Костов    
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