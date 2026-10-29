Изкуствен интелект разпозна открадната картина, променена до неузнаваемост

К ражбата на произведения на изкуството е глобален проблем с колосални мащаби. За да се справят с него, полицаите все повече се доверяват на изкуствения интелект, способен да засече най-хитро укритите шедьоври, съобщи BBC.

По време на рутинна проверка на годишния панаир на антиките в Парма, Италия, карабинерите фотографират щандовете, а изображенията веднага се зареждат във вътрешна база данни. Само броени часове по-късно специализираният софтуер подава алармен сигнал за картина на млада жена с червен и аквамаринен тоалет, държаща свитък.

На следващия ден полицаите изземват платното за експертиза. Оказва се, че това е откраднатата през 2004 г. от църква край Неапол картина на Света Агнеса. За да замаскират престъплението си, крадците са прерисували агнеца в ръцете ѝ на свитък, заличавайки ореола и палмовото клонче, превръщайки светицата в обикновена девойка.

Революция в разследването на арт престъпления

От ноември 2023 г. специализираната система за изкуствен интелект Swoads (Stolen Works of Art Detection System) е помогнала на италианската полиция да открие над 300 големи откраднати платна и статуи, както и повече от 165 000 по-малки артефакти на обща стойност над 200 милиона евро.

A painting went missing 20 years ago. Police tracked it down with the help of AI https://t.co/RT3a1gwuyg — Gaynor Madoc Leonard (@MadocLeonard) October 28, 2026

Традиционните методи на търсене - разглеждане на хиляди снимки в база данни с ключови думи като „жена със свитък“ - са бавни и често неефективни, особено когато наличните архивни снимки са стари, черно-бели или с лошо качество.

Изкуственият интелект обаче променя правилата на играта:

Търси скрити визуални отпечатъци: Анализира нюанси, силуети и съотношение на формите.

Открива нарязани картини: Засича фрагменти от платна, разпокъсани и продавани на парчета.

Неуморно сканира мрежата: Софтуерът постоянно обхожда аукционни сайтове, социални мрежи и платформа за антики 24/7.

През 2026 г. същият софтуер помогна за откриването на картината „Riposo Della Pastorella“ от Филипо Палици, открадната от галерия за модерно изкуство в Торино през далечната 1972 г.

Човешкият фактор и ограниченията на ИИ

Въпреки големия пробив, експертите подчертават, че изкуственият интелект е инструмент, а не пълна замяна на детективската работа.

„Трябва да разполагате с голям екип, посветен единствено на проверката на следите, генерирани от ИИ“, отбелязва Тимъти Карпентър, бивш ръководител на отдела за арт престъпления във ФБР.

Освен това технологиите все още изпитват затруднения при триизмерни обекти (като вази или скулптури, заснети под различен ъгъл) и не могат да засекат произведения, които никога не са били каталогизирани или описани в полицейски бази данни преди кражбата им.

Въпреки това, за малките общности върнатите с помощта на технологиите творби имат безценна стойност. На 20 май 2025 г. картината на Света Агнеса бе официално върната в малката църква край Неапол, където ще бъде възстановена и отново поставена на мястото си.