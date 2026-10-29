Военната прокуратура образува производство за атаката срещу CONTSHIP JET

В оенно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове над моторния кораб CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг. Инцидентът е станал в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Сигналът за инцидента е изпратен във Военно-окръжна прокуратура-София от Регионална служба „Военна полиция“-Варна. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс на Република България, третиращ нарушаването на правилата на международното право за водене на война.

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Досъдебното производство е образувано с постановление от 29.10.2026 г. на наблюдаващ прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София за това, че през октомври 2026 г. в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, в нарушение на правилата на международното право за водене на война, уредени от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море, е заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война - нападение с дрон над моторен кораб CONTSHIP JET, плаващ под флага на неутрална държава Либерия и намиращите се на борда екипаж и товар.

С оглед мащаба и спецификата на случая разследването е поверено на военен следовател от Военно-окръжна прокуратура-София.

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Заради извънредната ситуация и факта, че оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой у нас, са предприети спешни действия по разследването като е възложено на Регионална служба „Военна полиция“ – Варна незабавно провеждане на разпити на моряците на място в морската столица.

В рамките на досъдебното производство предстои да бъдат изяснени детайли около собствеността на плавателния съд, вида на превозвания в него товар, състава на екипажа, пътувал на кораба, маршрута на движение, както и пълният обем на нанесените щети.