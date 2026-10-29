Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

О кръжният съд в Бургас замени задържането под стража на Никола Бургазлиев с домашен арест, контролиран чрез електронно наблюдение. Той е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през август 2025 г., при която загина Христина, а четирима души, сред които деца, бяха ранени, предава NOVA.

Защитата поиска по-лека мярка, като се позова на продължителността на задържането и доказателства, събрани по време на съдебния процес. Сред обсъжданите материали са видеозаписи от пункт за технически прегледи, свързани с проверката на АТВ-то.

Никола Бургазлиев отива на съд за трагедията с АТВ в „Слънчев бряг“

Според тройната автотехническа експертиза по машината не са установени технически неизправности. Вещите лица са изчислили, че при удара тя се е движила с около 28 км/ч, а непосредствено преди сблъсъка не са открити следи от спиране. Експертите са установили, че след завой наляво водачът е направил рязка маневра надясно и се е качил на тротоара.

Изследванията на проби от Бургазлиев са установили наличие на THC - активната съставка на марихуаната, в кръвта и урината му. Според вещите лица резултатите са съвместими с инцидентна употреба, вероятно между 36 и 48 часа преди катастрофата. Защитата оспорва част от обстоятелствата около техническото състояние на превозното средство и извършените проверки.

Катастрофата стана на 14 август 2025 г., когато управляваното от Бургазлиев АТВ напусна пътното платно и връхлетя върху пешеходци. Ударената Христина почина на 3 септември след близо три седмици в кома, а малкият ѝ син получи тежки наранявания.

Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг тръгва по същество

Прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди при евентуален умисъл. Промяната на мярката не засяга разглеждането на обвиненията. Следващото заседание по делото е насрочено за 3 ноември.