Свят

"Пушечно месо" за фронта: Как Русия набира войници с хитрини

Заплатата е доста добра, а работодателят настоява веднага да те назначи – с тази хитрина в Русия обикновено привличат хора, търсещи работа, за да ги пратят на военна служба срещу Украйна

29 октомври 2026, 17:00
"Пушечно месо" за фронта: Как Русия набира войници с хитрини
Източник: IStock

З аплатата е доста добра, а работодателят настоява веднага да те назначи – с тази хитрина в Русия обикновено привличат хора, търсещи работа, за да ги пратят на военна служба срещу Украйна, съобщи Deutsche Welle.

Ирина (името е променено от съображения за сигурност – бел.ред.) си търси работа от няколко месеца и попаднала на обява от издателство към руска държавна структура. „Всичко беше странно още от самото начало: не посочиха адрес на офиса, а вместо това дадоха указания – излизате от метрото, завивате наляво, после тръгвате надясно, пресичате пътя и там има врата. По-късно ми изпратиха снимка на въпросната врата и ме помолиха да изключа телефона си, преди да вляза вътре“, разказва тя.

Когато пристигнала на място ѝ казали, че трябва да премине проверка за сигурност, и ѝ връчили въпросник и договор. „В документите пишеше, че става въпрос за постъпване на военна служба по договор. Нима наистина са си мислели, че могат да привлекат по този начин човек, който е по професия редактор на текстове, и че той няма да си направи труда да прочете какво подписва?“, възмущава се Ирина. По-късно тя уведомила човека, който набира кадрите, че заплатата е недостатъчна, и – за всеки случай – го блокирала.

"Заплатата беше подозрително ниска – 55 000 рубли, но предположих, че щом става дума за държавна структура, вероятно ще има допълнителни надбавки и бонуси", обяснява жената. Според нея, ако е била подписала договора, е можело да бъде пренасочена към друга длъжност „където и да е“ – още повече, че позицията, посочена в документите, била просто „специалист“.

Как готвачи и пресаташета попадат в щурмови подразделения

В сайтове за търсене на работа като HeadHunter, Superjob и Avito има множество обяви – например за строителни работници, общи работници и оператори на специализирана техника – които предлагат работа на ротационен принцип в различни региони на Русия, с месечна заплата между 150 000 и 200 000 рубли. Макар тези предложения да изглеждат като обикновена цивилна дейност, те са и най-съмнителните.

"Когато видите предложение за високоплатена работа, която не е в ИТ сектора, а отсрещната страна е готова бързо да ви назначи, това е обичаен трик за вербуване на кадри за войната. Тогава трябва да ви светне „червената лампичка“, че нещо не е наред. Но това не се случва при всеки“, казва Артьом Клига от правния отдел на „Движението на съзнателно отказващите се (от военна служба)" в интервю за ДВ. По негови наблюдения хората откликват на тези обяви, а вербовчиците започват да ги „обработват“, като ги карат да отидат на определено място или да преминат медицински преглед във военен комисариат - уж като част от процеса по наемане на работа. „Някои отиват, но щом пристигнат, не им позволяват да си тръгнат; в крайна сметка те подписват документи за военен договор – или самия договор.“

Преди подобни случаи бяха рядкост – например някой можеше да кандидатства за работа като готвач, да пристигне в посоченото военно поделение и след това да се окаже изпратен в щурмова операция, обяснява за ДВ Иван Чувиляев от антивоенната организация „Хванете гората".

"Всеки може да попадне в този капан"

По негови наблюдения договорите за военна служба сега се предлагат под прикритието на обикновена гражданска работа – не директно с руското Министерство на отбраната, а чрез посреднически фирми, които впоследствие „препродават“ човека, за да бъде изпратен на война. „Всеки може да попадне в този капан", казва Чувиляев и дава пример с телевизионен журналист, подписал договор за позиция в пресслужба, но в крайна сметка озовал се в щурмово подразделение.

Междувременно сумата, предлагана на новобранците за подписване на военен договор в Русия, намалява, докато възнагражденията на вербовчиците се увеличават. Разследване на изданието „Важните истории" установи, че през 2026 г. руските региони са харчили средно по около 802 милиона рубли месечно за тези посредници – значително увеличение спрямо сумата от 358 милиона рубли, похарчени година по-рано.

Според Чувиляев тези „ловци на хора“ подхождат към жените по различен начин, защото те не биват набирани за щурмови подразделения. „Поради това жените си мислят, че при тях няма риск да загинат и че все някак ще се измъкнат от ситуацията“. Той съветва търсещите работа да обръщат голямо внимание на всеки детайл в описанието на позицията и ако нещо изглежда подозрително, да се откажат и в никакъв случай да не ходят на интервю.

Военните договори плашат хората, които търсят работа

И много хора го правят, казва Анна (името ѝ е променено от съображения за нейната сигурност – бел. ред.), която работи в отдел "кадри" на руска строителна компания. В интервю за ДВ тя казва, че в сайтовете с обяви за работа и в компютърните приложения се появяват множество предложения, свързани с войната: „Описанията толкова приличат на тези за обикновени работни места, че хората лесно могат да ги сбъркат с нещо друго“.

Например, когато Анна търси строителни работници на ротационен принцип за конкретни проекти, много хора си мислят, че ги вербуват за армията и казват, че ако са искали да се включат в „специалната военна операция“, са щели да се запишат сами. „Трудно е да ги убедим, че става въпрос само за строителна работа на ротационен принцип и че нямаме никакво намерение да ги изпращаме на фронта. Предоставяме на кандидатите трудовия договор предварително, за да се уверят, че става въпрос за гражданска работа“, обяснява Анна.

Кандидатите с основание са недоверчиви, смята Чувиляев. След като договорът бъде подписан, единственият изход е да се обърнат към съда или да започнат битка, която е истинско бреме и за близките на човека.

Подобни предложения за работа най-често привличат хора в уязвимо положение – такива, които имат проблеми с психичното здраве и зависимости, или са натрупали дългове, но също така и безработни, които търсят начин бързо и лесно да спечелят пари. Частните вербовчици с готовност се възползват от това желание, обяснява Клига.

"Имахме случай със сирак от Карелия, на когото казали, че ще работи в сферата на корабоплаването. Той отишъл във военното окръжие, но не му позволили да си тръгне – в крайна сметка подписал всички документи, а скоро след това с него вече нямало връзка", разказва той.

Как да се защитите, след като сте подписали договор?

Ако пред вас поставят договор, който не желаете да подписвате, имате пълното право да го скъсате, съветва юристът. Ако ви попречат да напуснете сградата, незабавно изпратете съобщение или се обадете на близки, приятели или правозащитници. В такава ситуация все още е възможно да се окаже помощ на кандидата – стига той самият да не дава съгласие за случващото се.

Ако сте подписали договор, трябва незабавно да подадете заявление за анулирането му, а близките ви да предприемат правни действия за оспорването му. „Между подписването на договора и изпращането на фронта има още един етап: издаването на заповед за утвърждаване на този договор. Преди издаването на въпросната заповед целият процес може да бъде „върнат назад“. Това важи с особена сила, ако в сборния пункт преценят, че даден човек е „проблемен“ – например, ако се води процедура по оспорване или ако своевременно е заведено съдебно дело. Обикновено те искат да избегнат излишна шумотевица или усложнения; предпочитат да си имат работа с хора, които не създават проблеми“, обяснява Клига.

Според него, ако човек вече се е озовал във военен център или бъде изпратен в зоната на бойните действия, шансовете той да се върне невредим са нищожни: „Не може просто така да дезертирате във всеки един момент; за това са нужни специфични, благоприятни обстоятелства – а такива може никога да не настъпят", казва още Клига.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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