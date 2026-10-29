България

Mащабни акции срещу купуването на гласове в София, Разград и Русенско, има задържани

В столицата са арестувани двама мъже, а при проверка на адрес са открити списъци с имена, суми срещу тях и агитационни брошури за кандидатпрезидентска двойка

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 16 минути / 29 октомври 2026, 08:30
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С пециализирани полицейски операции срещу купуването на гласове се провеждат в София, Разград и област Русе преди балотажа на президентските избори. В столицата са задържани двама мъже, а при проверка на адрес са открити списъци с имена, суми срещу тях и агитационни брошури за кандидатпрезидентска двойка.

  • Акция на полицията в София

„Днес на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи се провежда специализирана полицейска операция съвместно с колегите от Главна дирекция „Жандармерия“ с цел гарантиране на сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите във връзка с предстоящия балотаж за президент и вицепрезидент на Република България“, съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

По думите му до момента са проверени 16 адреса, 38 души и два автомобила. Съставени са 27 протокола по Закона за МВР. На един от адресите са задържани двама мъже на 35 и 52 години.

„На мястото са намерени списъци с имена с датата на балотажа на президентския вот, посочени срещу тях суми и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка“, поясни Пелтеков.

Той отказа да посочи конкретните суми и имената на кандидатите, чиито брошури са открити, тъй като по случая е образувано досъдебно производство и предстоят процесуално-следствени действия.

Полицейската операция е предприета след получена оперативна информация, че двамата мъже подготвят купуване на гласове за балотажа в неделя.

„Първият тур премина изключително спокойно. Сигнали за купуване и продаване на гласове не сме имали“, заяви директорът на СДВР.

И двамата задържани имат предишни криминални прояви. Те са регистрирани за кражби, грабежи, шофиране след употреба на алкохол и управление на автомобил без книжка. Единият е бил обвинен и в изнасилване. Към момента няма данни двамата да са купували гласове за изборите на 25 октомври.

От столичната полиция уточниха, че операцията е в начален етап и проверките ще продължат на територията на цяла София.

„Такива операции в столицата ще се провеждат ежедневно до вота, за да не се допуска нарушаване на политическите права на гражданите“, подчерта Пелтеков. Той допълни, че информация за предстоящите проверки няма да се оповестява публично, за да не се възпрепятства работата на полицейските служители.

  • Полицейска операция срещу изборните престъпления и битовата престъпност в Русенско

Специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, и срещу конвенционалната престъпност се провежда в област Русе. Акцията ще продължи и утре, съобщи кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

На ключови места ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се проверяват преминаващите автомобили. Проверки на хора, превозни средства, търговски и други обекти ще се извършват и в различни населени места в областта.

Действията на полицията са насочени към установяване и предотвратяване на престъпления, свързани с изборното законодателство, противодействие на битовата престъпност и опазване на обществения ред.

Контролът ще включва и проверки на шофьори за употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и за други нарушения на пътя.

„Полицейските действия на територията на цялата област ще продължат с повишен интензитет и до края на изборния процес. Целта е да се предотвратят нарушения и престъпления, да се гарантира сигурността на гражданите и да се осигури законосъобразното протичане на балотажа“, заяви регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

  • Демерджиев: Има сигнали за опити да се осигурят гласове за една от двойките

Вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира полицейските операции срещу купения вот.

„Имаме сигнали, че се прави някакъв опит да се генерират гласове, особено в подкрепа на една от двойките. Отново апелирам към участниците: изключително коректно протекоха изборите до 25 октомври, нека се запази този тон. Нека да докажем, че и вторият тур може да протече демократично, без използването на подобни практики“, заяви той.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС; Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев    
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