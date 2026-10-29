БАБХ спря от продажба над 180 тона леща и боб с нарушения

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от пазара огромни количества хранителни продукти с нарушения във Варненска област, включително над 130 тона леща с изтекъл срок на годност. Действията на агенцията предотвратяват достъпа на негодна и нередовна стока до потребителите и водят до разследване от икономическа полиция.

Нарушенията са установени при официален контрол в склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Според съобщение на БАБХ, проверката е част от регулярните дейности на агенцията за гарантиране на безопасността на хранителната верига.

Открити партиди с изтекъл срок и липсващи етикети

По време на инспекцията, извършена от отдел „Контрол на храните“ към Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Варна, са открити 130,450 тона леща с произход Канада. Установено е, че срокът на годност на тази партида е изтекъл, което я прави негодна за консумация и продажба.

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Освен лещата, инспекторите са установили и наличието на 49 775 килограма зрял боб без задължителните етикети върху опаковките. Липсата на етикети прави проследяването на продукта невъзможно и лишава потребителите от информация за произход и годност. Според представените от фирмата документи, бобът е с произход Египет.

Незабавни мерки и последващи действия

Спрямо двете големи количества хранителни продукти е издадено незабавно разпореждане за забрана на тяхната реализация на пазара. С тази мярка се гарантира, че стоките няма да достигнат до търговската мрежа и крайните потребители.

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Случаят е придобил по-сериозен характер, тъй като за установените нарушения ще бъде официално уведомена и икономическа полиция. Това предполага възможно разследване за престъпления, свързани със стопанската дейност. От БАБХ уточняват, че действията им по случая продължават.