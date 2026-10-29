Данни за изборни нарушения и арести преди балотажа: Какво заявиха властите

С игнали за купуване и неправомерно осигуряване на гласове покачват напрежението броени дни преди балотажа на президентските избори, а във Варненско вече има 8 задържани при полицейски акции. Това показа проверка на Vesti.bg сред областни управители.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес (29 октомври), че в МВР са получени множество сигнали за неправомерно осигуряване на гласове преди балотажа на президентските избори.

В нощта на първия тур, след обявяване на първите резултатите от exit poll-а заедно с главния секретар Любомир Николов, той отчете протичането на едни „спокойни“ избори, в които: „Не наблюдавахме опити нито сериозно да се купуват гласове, нито да се манипулира вот“.

Заради промяната в ситуацията между двата тура Vesti.bg потърси за коментар областни управители с въпрос как ще бъде осигурен честността на вота на предстоящия балотаж в неделя, 1 ноември.

Дико Диков, управител на област Бургас подчерта, че следенето на реда при провеждането на изборите е от компетенцията на органите на реда и прокуратурата и подчерта, че областната администрация отговаря само за дейността на секциите.

„До мен не е стигал сигнал за неправомерно осигуряване на гласове“, категоричен беше Диков.

Областният управител на Кърджали Бисер Николов пък заяви:

„За момента всичко по вота върви както трябва, надявам се да няма купуване на вот. На този етап поне в област Кърджали няма регистрирано такова нещо. Надявам се да тръгне, да мине всичко чисто и да няма ексцесии в тази област. На първия тур нямаме сигнали за нарушаване на правилата, но вотът беше слаб, тъй като беше казано да не се гласува на определена част от населението. По-скоро г-н Пеевски беше спуснал нареждането да не се гласува и се следеше кой гласува и кой не. От вчера имаме информация, че е поискал мюсюлманският етнос да гласува за Гюров. Тези хора не подкрепят такъв призив. Хората ще си подкрепят този, за когото преценят, че е правилният кандидат. Ще видим как са гласували като излязат резултатите от изборите“, заяви областният управител на Кърджали Бисер Николов.

Кандидатът за президент Андрей Гюров категорично отхвърли внушенията, че е договарял с политически партии подкрепа за кандидатурата си. В обръщение към гражданите той заяви, че не е провеждал срещи с партийни централи за осигуряване на гласове и няма да участва в задкулисни договорки преди втория тур.

Потърсихме и областният управител на Варна г-н Марио Смърков, който ни препрати към пиара на областната управа - Елена Бангиева. Тя от своя страна ни информира, че наистина има сигнали за неправомерно осигуряване на гласове и на територията на областта се провеждат акции, като вече има задържани 8 лица, а действията на органите на реда продължават.

Относно първия тур на президентските избори на 25 октомври, пиарът на област Варна заяви, че тогава не е имало сигнали за нередности около вота.

Областните управители отговарят изцяло за организационното и логистичното осигуряване на изборите, включително транспорта и охраната на бюлетините и машините, както и за подсигуряването на подходящи помещения и техника за РИК. Техните правомощия включват още контрол върху избирателните списъци за предотвратяване на „изборен туризъм“ и пряка координация с МВР за опазване на обществения ред. В същото време функциите им са строго административни - те нямат право да се намесват в броенето на гласовете, решенията на комисиите или определянето на съставите на СИК.