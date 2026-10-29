Любопитно

Запечатан от 2000 години: Археолози откриха шкаф с лични вещи в Помпей

Находката в Къщата на Корнелий Максимус разкрива интимни детайли от ежедневието на римляните – от козметика и монети до детски амулети и готварски съдове

Стела Христова Стела Христова

29 октомври 2026, 16:39
Запечатан от 2000 години: Археолози откриха шкаф с лични вещи в Помпей
Източник: Istock

Ш каф, запечатан в продължение на почти 2000 години в древния Помпей, разкрива интимна картина от живота на един от жителите, преди вулканът Везувий да унищожи римския град, съобщава Ройтерс. В него са открити принадлежности за грим, парфюми, монети, готварски съдове и детски амулети.

Градът е погребан под метри пепел при вулканичното изригване през 79 г. сл. Хр. Археолозите са успели да сглобят части от дървения шкаф по следи, намерени в къща на известната улица „Виа дел Абонданца“ (Via dell'Abbondanza) – една от най-оживените артерии в древността.

„Не можем да възстановим със сигурност самоличността на този, който е живял в къщата, но тези фрагменти ни доближават до неговото ежедневие. Помпей не е просто място на велики произведения на изкуството. То е и място, където най-обикновените предмети възстановяват човешкото измерение на миналото“, казва директорът на обекта Габриел Цухтригел.

  • Сантиментални спомени и предмети от бита

Сред най-интересните находки е огърлица от поне 24 миниатюрни детайла от кост, стъкло, фаянс и планински кристал с изображения на боговете Бес и Меркурий, както и малки фигурки на борови шишарки и гроздове. Тези огърлици, известни като crepundia, традиционно са подарявани на римските деца като защитни амулети и дрънкалки, а понякога са пазени и в зряла възраст като спомен от детството.

Освен това археолозите са открили пинсети, стъклено флаконче за парфюм или мехлем, кадилница, керамични и бронзови съдове, както и оловни тежести, които загатват за търговска дейност. В малък контейнер са намерени и 38 бронзови монети. Фактът, че ценностите и сантименталните предмети са останали непокътнати, показва, че обитателите не са имали време да ги вземат със себе си при избухването на вулкана.

Въз основа на открити надписи сградата се свързва условно с мъж на име Корнелий Максимус (Cornelius Maximus). Фасадата ѝ е разкопана за първи път през 1912 г., но изследването на вътрешните помещения продължава и днес. Любопитен детайл от проучването е откриването на фрагментирани скелети на две млади мишки в амфора на един от горните рафтове.

Редактор: Стела Христова
Източник: Марина Чертова/БТА    
Помпей Археология Везувий Древен Рим Археологически находки Римски бит Ежедневие Разкопки
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: Ще връчим протестна нота, ако се докаже с какъв произход са тези дронове

Радев: Ще връчим протестна нота, ако се докаже с какъв произход са тези дронове

„Действайте, после ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по делото за случая със Соня Колтуклиева

„Действайте, после ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по делото за случая със Соня Колтуклиева

Всеки втори избира риска за втората си пенсия. А вие знаете ли в кой фонд са парите ви?

Всеки втори избира риска за втората си пенсия. А вие знаете ли в кой фонд са парите ви?

Скален комин се срути в Кападокия, има загинали

Скален комин се срути в Кападокия, има загинали

За 12 месеца: Lexroom придоби българския AI стартъп „Правен интелект“ и поглежда към нови пазари

За 12 месеца: Lexroom придоби българския AI стартъп „Правен интелект“ и поглежда към нови пазари

biss.bg
Mercedes разгръща електрическото турбо масово в гамата си

Mercedes разгръща електрическото турбо масово в гамата си

carmarket.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 10 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 9 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 11 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

България Преди 33 минути

Tой е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

Продават на търг емблематичната китара на Джордж Майкъл

Продават на търг емблематичната китара на Джордж Майкъл

Любопитно Преди 39 минути

Легендарната китара на Джордж Майкъл от видеоклипа към хита „Faith“ е обявена на търг за 120 000 паунда, което доведе до ожесточен семеен скандал заради правото на отчудения съпруг на покойната му асистентка да я продаде

БАБХ спря от продажба над 180 тона леща и боб с нарушения

БАБХ спря от продажба над 180 тона леща и боб с нарушения

България Преди 44 минути

"Пушечно месо" за фронта: Как Русия набира войници с хитрини

"Пушечно месо" за фронта: Как Русия набира войници с хитрини

Свят Преди 1 час

Заплатата е доста добра, а работодателят настоява веднага да те назначи – с тази хитрина в Русия обикновено привличат хора, търсещи работа, за да ги пратят на военна служба срещу Украйна

Военната прокуратура образува производство за атаката срещу CONTSHIP JET

Военната прокуратура образува производство за атаката срещу CONTSHIP JET

България Преди 1 час

С оглед мащаба и спецификата на случая разследването е поверено на военен следовател от Военно-окръжна прокуратура-София

Бюджетът на ЕС до 2034 г.: Донев не иска нови тежести за националните бюджети, Серафин предупреди за отстъпки

Бюджетът на ЕС до 2034 г.: Донев не иска нови тежести за националните бюджети, Серафин предупреди за отстъпки

България Преди 1 час

Финансовият министър и еврокомисарят по бюджета обсъдиха в София приходите в следващата Многогодишна финансова рамка

„Ужасяваща и красива“: Уникални кадри показват дълбоководната риба барелево око

„Ужасяваща и красива“: Уникални кадри показват дълбоководната риба барелево око

Любопитно Преди 1 час

Учените заснеха с изключителни детайли в 4K рядката риба барелево око, чиято полупрозрачна глава и яркозелени очи разкриват изумителни еволюционни адаптации за живот в океанските дълбини

Снимката е илюстративна

Какъв е дронът, който удари CONTSHIP JET: Какво разкриват заснетите кадри от борда

България Преди 2 часа

Видеозаписът от атаката срещу контейнеровоза разпали спорове за произхода на безпилотния апарат. Визуалните прилики с украинските морски дронове Magura са една от обсъжданите хипотези, но други смятат, че става дума за различна конструкция

Пуснаха с „подписка” служителя на НСО, обвинен по казуса с Колтуклиева

Пуснаха с „подписка” служителя на НСО, обвинен по казуса с Колтуклиева

България Преди 2 часа

Според адвоката на Варадинов - Тервел Георгиев, обвиняемият само е отстранил ръката на Колтуклиева от колата

Изкуствен интелект разпозна открадната картина, променена до неузнаваемост

Изкуствен интелект разпозна открадната картина, променена до неузнаваемост

Любопитно Преди 2 часа

Специализиран софтуер на италианските карабинери помогна за откриването на редица ценни произведения на изкуството, маскирани от крадците

Пламен Димитров

КНСБ: 5% ръст на заплатите е далеч под инфлацията – трябват поне 10%

Парите ни Преди 2 часа

Синдикатът очаква кумулативна инфлация от 7–8% за 2026 г.

Главният военен стратег на САЩ е отстранен от поста

Главният военен стратег на САЩ е отстранен от поста

Свят Преди 2 часа

В миналото Брет Силвия е бил командир на 101-ва въздушнодесантна щурмова дивизия

Захариева: Без държавна подкрепа България няма да роди „еднорог“

Захариева: Без държавна подкрепа България няма да роди „еднорог“

България Преди 2 часа

Еврокомисарят призова българските дийп тех компании да се борят за пари от новия фонд „Скейлъп“ с ресурс от 5 млрд. евро и рундове над 100 млн. евро

Къде е днес Джейк от „Двама мъже и половина“

Къде е днес Джейк от „Двама мъже и половина“

Любопитно Преди 3 часа

Детската звезда от култовия ситком смени блясъка на прожекторите с по-спокоен живот, след като нарече сериала „мръсотия“ заради вярата си, но днес продължава да пази връзка с изкуството

.

Дисни носталгия: Селена Гомес и Деми Ловато се събраха отново след години охладени отношения

Любопитно Преди 3 часа

Двете близки приятелки от детството възродиха култов кадър от общия си филм за нов звезден проект на козметичната марка Rare Beauty

Полицията издирва 15-годишно момче от Ямбол

Полицията издирва 15-годишно момче от Ямбол

България Преди 3 часа

Полицията и близките му призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението му, да подаде сигнал

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

5 ретроградни планети едновременно: Какво ни очаква?

Edna.bg

В нов спектакъл: Пламен Димов става съпруг на Дария Симеонова

Edna.bg

Румен Радев: Щяхме да вдигнем военни самолети, ако дроновете бяха влезли в териториалните ни води

Nova.bg

ЕК за NOVA: България сама решава как да разпределя разходите си в Бюджет 2027

Nova.bg