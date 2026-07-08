България

Пътната безопасност започва у дома: СДВР с апел към родителите

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К огато родителите купуват на децата си скъпи коли, развиващи висока скорост, които скоро са придобили свидетелство за управление на моторно превозно средство, да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя. Това каза директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков след среща с експерти и представители на НПО по наболелите проблеми на пътния травматизъм, предаде DarikNews.bg.

15-годишно дете зад волана е возило пияния си баща в София

По думите на Пелтеков "целта е не само да се вземат краткосрочни мерки, а да се постигнат дългосрочни мерки, за да се справим с пътния травматизъм". 

Според него това не зависи само от МВР и експертите, участвали в срещата.

"За да се случи едно пътнотранспортно произшествие, участниците в него са различни - пешеходци, водачи на тротинетки. Отправяме апел и към родителите да бъдат по-внимателни, да разговарят със своите непълнолетни деца, когато им разрешават да управляват тротинетки, когато им купуват по разни поводи скъпи коли, развиващи висока скорост, които скоро са придобили свидетелство за управление на моторно превозно средство, да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя".

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"За кратко време получихме разбиране от страна на фирма, която отдава тротинетки под наем. Те ще ограничат движението им на места, които са с концентрация на пътнотранспортни произшествия и ограничението им по отношение на скорост. Ще работим в насока да се справим и с индивидуалните електрически превозни средства на частни лица, тък като през летния сезон се увеличава броя на управлението на такива средства и те са не малка част от предпоставките за ПТП", обясни още той.

Директорът на СДВР каза, че случаят, при който пияни родители позволиха на непълнолетното им дете да шофира, не е единствен.

"На територията на СДВР има още такива случаи и в тази връзка пак отправяме апел към родителите да бъдат разумни и да разговарят с родителите си".

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„Обсъдихме проблеми, свързани с обучението и изпитите. Например – една Автомобилна администрация, която е някъде другаде, просто не е в България. Обсъдихме остарялата пътна настилка и несъвършения контрол от страна на контролните органи. Получихме уверение, че криенето в храстите ще остане в миналото и че всички пътни полицаи ще имат респектиращ и професионален вид“, каза председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев.

"Има липса на полицаи, които да контролират пътното движение. Предложихме полицаи да се вдижат в пътното движение, за да виждат водачи, които говорят по телефоните, отвличат се и стават верижни инциденти, това са 80% от водачите. Трябва да се вземат мерки, а такива инциденти да се отразяват от медиите, за да виждат хората, че се взимат мерки", посочи бившият директор на КАТ Тенчо Тенев.

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Комисар Пелтеков коментира и острова, който се постави на "Орлов мост".

"Островчето е взето като временна мярка заради няколко случая на ПТП, за радост нямаше жертви при тях. За да има краткосрочни мерки, този остов считаме, че ще бъде полезен, сега се пробва. Знаем, че създаваме неудобство на водачите, но за нас е важно да не се допускат катастрофи на това кръстовище. Ако тази мярка работи, такива острови ще се поставят и на други места". 

Източник: DarikNews.bg    
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