България

ДБ подкрепя машинното гласуване, но е против отпадането на район „Чужбина“

Надежда Йорданова заяви, че формацията ще подкрепи част от предложените промени в Изборния кодекс, но няма да гласува за премахването на многомандатния район за българите зад граница

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 11:57
Едно лекарство на 12 различни цени: Платформа разкри странни разходи в здравеопазването ни

Едно лекарство на 12 различни цени: Платформа разкри странни разходи в здравеопазването ни
МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет
Правосъдният министър: Няма механизъм за освобождаване на конституционни съдии

Правосъдният министър: Няма механизъм за освобождаване на конституционни съдии
ВАС даде зелена светлина за договора за сметосъбиране в част от София

ВАС даде зелена светлина за договора за сметосъбиране в част от София
Георги Пеев: Железопътният транспорт е в колапс, а „Български пощи“ са пред фактически фалит

Георги Пеев: Железопътният транспорт е в колапс, а „Български пощи“ са пред фактически фалит
Напрежението в Габрово: Кметът настоя за намеса на държавата

Напрежението в Габрово: Кметът настоя за намеса на държавата
Румен Радев: Целта на НАТО за 5% от БВП включва киберсигурност, инфраструктура и свързаност

Румен Радев: Целта на НАТО за 5% от БВП включва киберсигурност, инфраструктура и свързаност
Овладян е пожарът в депото за отпадъци край Стара Загора

Овладян е пожарът в депото за отпадъци край Стара Загора

„Демократична България“ ще подкрепи част от предложенията за промени в Изборния кодекс, внесени от управляващото мнозинство, но няма да застане зад отпадането на многомандатния избирателен район „Чужбина“. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ДБ Надежда Йорданова.

Правната комисия обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване

„Вчера стана ясно, че управляващите подкрепят две наши каузи – в България да се гласува основно с машини и да отпадне ограничението за броя на секциите извън държавите членки на Европейския съюз“, каза Йорданова.

Тя уточни, че при второто четене на законопроекта парламентарната група на „Демократична България“ няма да подкрепи предложението за отпадане на район „Чужбина“.

  • Какви промени предлага управляващото мнозинство

Предложенията за изменения в Изборния кодекс бяха внесени от „Прогресивна България“. Те предвиждат възстановяване на машинното гласуване във вида, в който беше въведено през 2021 г., премахване на възможността за гласуване с хартиена бюлетина в повечето секции, отпадане на ограничението от 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз, както и закриване на многомандатния избирателен район „Чужбина“.

Темата за изборните правила се превърна в една от основните в дневния ред на парламента, като предложения за промени са внесли и други парламентарни сили.

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

  • ДБ иска обсъждане на правилата за социологическите проучвания

Надежда Йорданова коментира още, че между първо и второ четене на законопроекта трябва да бъде проведено широко обществено обсъждане по отношение на забраната за огласяване на резултати от социологически проучвания в изборния ден.

„Ще настояваме между първо и второ четене да бъде проведено обсъждане със заинтересованите страни, за да се прецизира механизмът за прилагане на тази забрана“, заяви тя.

  • Божанов: Отхвърлено беше искане за изслушване за проверка в складове за лекарства

От своя страна депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов съобщи, че парламентарната група е поискала изслушване във връзка с осуетена проверка на Държавна агенция „Национална сигурност“ в складове за лекарства.

По думите му искането е било отхвърлено от управляващото мнозинство.

„Ще предложим това изслушване в парламентарна комисия, но по-важният въпрос е защо управляващите отново отхвърлят подобни ключови изслушвания в пленарната зала“, заяви Божанов.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Петра Куртева    
Демократична България Изборен кодекс Машинно гласуване Район Чужбина Управляващо мнозинство Надежда Йорданова Гласуване в чужбина Парламент Социологически проучвания Божидар Божанов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Новородено издъхна в Карлово след два прегледа в Спешното

Новородено издъхна в Карлово след два прегледа в Спешното

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Руснаците се редят на опашки за монтиране на LPG системи, бензин нет

Руснаците се редят на опашки за монтиране на LPG системи, бензин нет

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Работодателите срещу Бюджет 2026: висок дефицит, малко реформи

Работодателите срещу Бюджет 2026: висок дефицит, малко реформи

България Преди 11 минути

Според бизнеса проектът не дава ясен отговор как ще се овладеят разходите и откъде ще дойдат приходите

EASA призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран, Ирак и Ливан

EASA призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран, Ирак и Ливан

Свят Преди 26 минути

Предупреждението е в сила до края на август заради ескалацията на напрежението в Близкия изток след ударите между САЩ и Иран

Мъж загина, а жена е с тежки изгаряния след пожар в къща в Кюстендил

Мъж загина, а жена е с тежки изгаряния след пожар в къща в Кюстендил

България Преди 30 минути

Огънят е избухнал малко преди полунощ, а причините за инцидента се изясняват в рамките на досъдебно производство

<p>България ще придобие седем кораба за противоминна борба</p>

България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

България Преди 36 минути

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум с Белгия и Нидерландия по време на срещата на върха на НАТО в Анкара

Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата

Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата

Парите ни Преди 45 минути

Новото строителство в морския град поскъпва с 25,8% за година, показват данните на НСИ

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

Свят Преди 57 минути

Почти 4,4 милиона украинци ще продължат да имат достъп до работа, здравеопазване и образование, ако предложението бъде одобрено от Съвета на ЕС

Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

България Преди 1 час

Българският премиер и хърватският президент разговаряха в Анкара за двустранното сътрудничество, предизвикателствата пред Европа и последиците от конфликтите в Украйна и Близкия изток

Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Парите ни Преди 1 час

Кои полици остават валидни, кога плаща Гаранционният фонд и в кои случаи трябва незабавно да сключите нова застраховка

Тир се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас е блокирано

Тир се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас е блокирано

България Преди 1 час

От километри се забелязват черни кълба дим, твърдят свидетели

Нов сигнал за бомба: Проверяват летището в Горна Оряховица

Нов сигнал за бомба: Проверяват летището в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Заплахата е получена по имейл. Случаят е пореден от серията сигнали за взривни устройства срещу институции в страната през последните дни

Неловък момент между Макрон и първата дама на Турция стана хит в социалните мрежи

Неловък момент между Макрон и първата дама на Турция стана хит в социалните мрежи

Свят Преди 1 час

Видео от срещата на лидерите по време на срещата на върха на НАТО в Анкара предизвика множество коментари онлайн

,

„Мерхаба, аскер!“: Тръмп изненада с поздрав на турски на срещата на върха на НАТО в Анкара

Свят Преди 1 час

Американският президент наруши протокола на срещата на НАТО, за да отправи традиционния военен поздрав „Merhaba asker!“. Жестът му към турската армия веднага се превърна в най-коментираната тема в кулоарите на форума

Снимката е илюстративна

7-годишното дете от катастрофата на „Хемус" е на апаратно дишане и в крайно тежко състояние

България Преди 1 час

Лекарите извършиха спешна операция за отстраняване на далака на момченцето, което остава в критично състояние с тежка черепно-мозъчна травма и множество счупвания

България подкрепя трансформацията на НАТО и по-големите инвестиции в отбраната

България подкрепя трансформацията на НАТО и по-големите инвестиции в отбраната

България Преди 1 час

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че единството на Алианса остава ключов фактор за сигурността, а страната ни ще увеличава разходите си за отбранителни способности

<p>&bdquo;Евакуация! Всички вън!&ldquo;: Хаосът в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон</p>

„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон

Свят Преди 1 час

Огромна „замразена зона“ около поддаваща сграда в Манхатън остави стотици на улицата без яснота кога ще се приберат

Yettel: България има стабилна основа за иновации

Yettel: България има стабилна основа за иновации

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пясъчните лилии

sinoptik.bg
1

50 таралежчета в Центъра за диви животни в Стара Загора

sinoptik.bg

След години раздяла: Уил и Джейда Смит отново живеят заедно

Edna.bg

Тайната на съвършения тен: 7 трика за шоколадова кожа

Edna.bg

Костадинов разкри бъдещето на Макун и Майкон и заяви: Заслужавахме победата, селекционният процес продължава

Gong.bg

Янев: За мен напрежението е привилегия, водят се разговори за Делова

Gong.bg

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

Nova.bg

Тир гори на "Тракия", движението в посока Бургас е спряно

Nova.bg