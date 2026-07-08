ДБ подкрепя машинното гласуване, но е против отпадането на район „Чужбина“

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„Демократична България“ ще подкрепи част от предложенията за промени в Изборния кодекс, внесени от управляващото мнозинство, но няма да застане зад отпадането на многомандатния избирателен район „Чужбина“. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ДБ Надежда Йорданова.

Правната комисия обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване

„Вчера стана ясно, че управляващите подкрепят две наши каузи – в България да се гласува основно с машини и да отпадне ограничението за броя на секциите извън държавите членки на Европейския съюз“, каза Йорданова.

Тя уточни, че при второто четене на законопроекта парламентарната група на „Демократична България“ няма да подкрепи предложението за отпадане на район „Чужбина“.

Какви промени предлага управляващото мнозинство

Предложенията за изменения в Изборния кодекс бяха внесени от „Прогресивна България“. Те предвиждат възстановяване на машинното гласуване във вида, в който беше въведено през 2021 г., премахване на възможността за гласуване с хартиена бюлетина в повечето секции, отпадане на ограничението от 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз, както и закриване на многомандатния избирателен район „Чужбина“.

Темата за изборните правила се превърна в една от основните в дневния ред на парламента, като предложения за промени са внесли и други парламентарни сили.

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

ДБ иска обсъждане на правилата за социологическите проучвания

Надежда Йорданова коментира още, че между първо и второ четене на законопроекта трябва да бъде проведено широко обществено обсъждане по отношение на забраната за огласяване на резултати от социологически проучвания в изборния ден.

„Ще настояваме между първо и второ четене да бъде проведено обсъждане със заинтересованите страни, за да се прецизира механизмът за прилагане на тази забрана“, заяви тя.

Божанов: Отхвърлено беше искане за изслушване за проверка в складове за лекарства

От своя страна депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов съобщи, че парламентарната група е поискала изслушване във връзка с осуетена проверка на Държавна агенция „Национална сигурност“ в складове за лекарства.

По думите му искането е било отхвърлено от управляващото мнозинство.

„Ще предложим това изслушване в парламентарна комисия, но по-важният въпрос е защо управляващите отново отхвърлят подобни ключови изслушвания в пленарната зала“, заяви Божанов.