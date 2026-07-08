„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата

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„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон

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Н ебостъргачът в Ню Йорк, чиито основи поддадоха опасно във вторник, ще трябва да бъде частично съборен – въпреки че стабилизирането му дори само за да се направи опит за тази рискована стъпка, може да се окаже изключително мъчително, казаха експерти пред The Post .

37-етажната бивша централа на „Пфайзер“ (Pfizer) на Източна 42-ра улица №235, близо до Второ авеню, първо ще трябва да бъде стабилизирана възможно най-скоро, за да се предотврати евентуално локално срутване, заявиха те.

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Без намеса тя представлява „значителна опасност“ и „може да се срути“, каза Роналд Хамбургер, строителен инженер с петдесетгодишен опит, който е бил част от федералния екип, разследвал катастрофата на Световния търговски център.

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Той отбеляза, че поддалите колони на няколко от етажите на намиращата се в строеж сграда в момента издържат едва около една трета от товара, за който са проектирани, което оставя останалите здрави греди и колони „под огромно напрежение“.

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Инженерите ще трябва да монтират скоби на колоните на етажа под компрометираните колони, за да нивелират отново конструкцията и да облекчат натоварването върху здравата инфраструктура, каза той.

Работниците ще трябва също така да подменят поддалите колони – макар че стабилизирането може да се извърши едва след като експертите оценят безопасността на сградата, както и проекта на новите колони.

„Това трябва да стане бързо, но не може да стане веднага“, каза той.

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„Инженерите ще трябва да влязат вътре и да оценят докъде точно са стигнали щетите. Трябва да е възможно ремонтът да се извърши в рамките на една седмица, като първо се стабилизира, а след това се премине към конструктивното възстановяване“, допълни той.

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Но Емили Гулиелмо, строителен инженер и директор в Martin/Martin, отбеляза, че дори само влизането на инженери в сградата за стабилизирането ѝ ще се окаже рисковано начинание.

„Ако е възможно, за да се ограничат по-нататъшните притеснения за безопасността на живота и евакуацията, най-бързото решение е да се опитаме да поставим временно укрепване и подпори там“, каза тя и добави, че това ще бъде „балансиране“ между това дали персоналът може безопасно да влезе вътре, за да постави опори, „или ситуацията е просто прекалено рискована“.

Строителните инженери ще определят дали е безопасно да се влезе в сградата, като инспектират състоянието ѝ в сравнение с оригиналните чертежи, за да разберат как е била построена – и да определят какво, ако въобще има нещо, са направили екипите, което може да е задействало дестабилизацията, казаха експерти.

И двамата експерти отбелязаха, че сградата „определено“ ще изисква поне частично събаряне, преди да може да започне възстановяването.

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„Изображенията, които видяхме, показват... поддала колона, виждат се пукнатини, виждат се провиснали подове – това по принцип са повреди, които са необратими“, обясни Гулиелмо.

„Не е като просто да повдигнем нагоре напукан под и той да запази капацитета си, така че абсолютно ще има премахване и подмяна на някои от тези елементи“, казва Гулиелмо.

Проектът за преустройство на небостъргача от търговска в жилищна сграда – планиран в момента като най-големия по рода си в Ню Йорк с около 1600 апартамента – беше изпразнен от строители във вторник, когато паникьосани работници забелязаха две неизправни носещи греди да се огъват и да започват да поддават на 21-вия и 22-рия етаж, според информация от полицията (NYPD) и пожарната (FDNY).

Девет градски пресечки бяха бързо отцепени и затворени в „замразена зона“ по време на драматичните събития.

По това време в сградата са се намирали само строителни работници, които са успели да излязат безопасно, и няма съобщения за пострадали.

Според преглед на The Post на документите на Департамента по сградите, сигнали на телефон 911 и множество съдебни дела, заведени от бивши работници, уплахата от вторник не е първи случай, в който кулата е била маркирана за проблеми с безопасността.

На строителната площадка са съставени седем нарушения между юли и декември 2025 г., довели до глоби на обща стойност над 32 000 долара, показват архивите на ведомството.

„Това повдига известни безпокойства“, каза Хамбургер, попитан за нарушенията.

Проблемът с нестабилността, установен във вторник, изглежда произтича от текущото строителство, включващо добавянето на 11 етажа към сградата, казаха източници пред The Post.

„Има няколко вероятни сценария“, каза Хамбургер относно причината за дестабилизацията, включително потенциално претоварени колони от непредвиден товар, поставен някъде над 21-вия етаж.

Друг сценарий включва възможността строителните екипи да са повредили или премахнали жизненоважни компоненти на сградата, които са осигурявали опора на поддалите колони.

„Трудно е да се постави диагноза в този момент, но е много вероятно върху тази колона да са били стоварени по-големи тежести, отколкото е било предвидено тя да издържи“, каза Гулиелмо и добавя: „Възможно е размерът на елемента да е грешен, било то по проект или при изпълнението“.

„Често, когато се случи нещо толкова катастрофално, това е комбинация от най-различни фактори“, продължи тя.

„Понякога проблемът не се проявява веднага. Той излиза наяве чак когато се издигне достатъчна част от сградата или се добавят достатъчно товари“, казва тя.