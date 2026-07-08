Свят

Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 14:41
Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара
Източник: МС

С ътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски.

Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО, съобщават от Министерски съвет.

Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата.

Румен Радев разговаря с Володимир Зеленски в Брюксел

Като президент Радев се срещна само два пъти със Зеленски след началото на инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Президентите на България и Украйна, Румен Радев и Володимир Зеленски, са имали две официални срещи след началото на пълномащабната руска инвазия.

Първата се състоя на 9 февруари 2023 г. в Брюксел, в рамките на извънредното заседание на Европейския съвет. Тогава двамата участваха в работна сесия заедно с група европейски лидери, като обсъдиха подкрепата за Украйна, включително възможностите за енергийно сътрудничество.

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Втората и най-известна среща беше на 6 юли 2023 г. по време на първото посещение на Зеленски в България след началото на войната. Разговорът в президентството премина при видими разногласия. Радев заяви, че България подкрепя украинския народ, но е против изпращането на оръжие, тъй като според него конфликтът няма военно решение. Зеленски възрази, че за Украйна това не е "конфликт", а война за оцеляване, и подчерта, че без военна помощ страната му не би могла да се защитава срещу руската агресия. Размяната на позиции се превърна в един от най-коментираните дипломатически моменти от визитата.

Откакто Радев е премиер, само за два месеца, това е втората му среща с украинския президент и по нищо не личи, отношенията между двамата да са обтегнати.

На 18 юни 2026 г. Радев разговаря със Зеленски в Брюксел в рамките на заседанието на Европейския съвет. Основните теми бяха енергийната сигурност на региона, включително доставките на природен газ, производството и преносът на електроенергия, както и възможностите за индустриално партньорство и трансфер на технологии за производство на дронове в България.

Редактор: Николай Киров
Румен Радев Володимир Зеленски Украйна
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Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

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