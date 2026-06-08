Радев: Никаква милост за нарушителите, драконовски мерки

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П ремиерът Румен Радев обяви в Министерския съвет днес, че няма да бъде проявявана "никаква милост" към нарушителите по пътищата.

"Ще положим всички усилия да намалим изключително сложен и важен проблем. Причините са комплексни, обхващат състоянието на пътищата и начина на придобиване на правоспособност, работата на общините и контролните органи. Поканил съм представители на различни институции, защото имаме отговорност да координираме усилия и заедно да го направим по-ефективно, тук трябва да са и представители на МОН, културата на движение по пътищата се възпитава от най-ранна възраст", каза Радев.

На срещата присъстват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, както и на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", поканен е и кметът на София Васил Терзиев.

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"Опитваме се да направим така, че контролните органи да имат навременен достъп до камерите на общината, например. Когато стане някакъв показателен случай, ние променяме законите, глобите растат, но ефектът не идва в степен, в каквато искаме да го видим, защото това е сложен процес и когато имаме закъсняло правораздаване, нещата започват да изглеждат разочароващо за обществото и тази тежест на всички наказания по закон престава да губи голямата си сила, ако няма точно установяване и нарушителите продължават да се изплъзват от възмездие", подчерта Радев.

"Поводът, който стана, е катастрофата край Челопечене, а това е само още един случай, който завършва по този начин, но имаме стотици прояви на хулиганство по пътищата, които остават ненаказани", посочи Радев.

"Ще разчитам да се направи така да започнем от там, сигурен съм, че МВР има представа за местата, където се провеждат гонки, дрифтове, няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити тормозят всички останали граждани, каза Радев. Очаквам да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви, никаква милост за нарушителите, които застрашават живота на гражданите, как ще ги патрулирате, доказвате, знам, че е трудно, но имате методи и трябва да се поучим от държавите, които имат успешен опит", заяви премиерът. 

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"Очаквам от вас драконовски мерки, МВР с помощта на общини, и всички институции ако застанат заедно ще можем да защитим живота и здравето на невинните граждани. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана, очаквам ефективни действия", добави Радев.

След срещата с премиера Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев поясни, че ще бъдат проверени шофьорите със свидетелства за правоуправление на моторни превозни средства от държави с улеснен режим за издаване на такива, като Чехия, Кипър, Гърция и Великобритания. Той подчерта, че повечето такива водачи карат изключително скъпи коли, така че НАП ще се включи в проверките. Данъчните вече проверяват шофьорите на двата леки автомобила, участвали в катастрофата на "Челопешко шосе". МВР пък ще проверява водачите с "лесни" книжки и за минали провинения. Демерджиев добави, че ще са необходими и законови промени, тъй като в момента в закона има несъвършенства, заради които по стотици постъпили сигнали и преписки в тази връзка, няма резултати.

Източник: БГНЕС    
Румен Радев пътна безопасност МВР
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Радев: Никаква милост за нарушителите, драконовски мерки

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