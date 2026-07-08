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Митрофанова: Българското оръжие за съюзниците в НАТО и ЕС вероятно се оказва в Украйна

Москва твърди, че София е ограничена в действията си като член на ЕС и НАТО

8 юли 2026, 13:27
Митрофанова: Българското оръжие за съюзниците в НАТО и ЕС вероятно се оказва в Украйна
Източник: БГНЕС
  • Митрофанова заяви, че български оръжия, продавани на съюзници на София в НАТО и ЕС, вероятно в крайна сметка достигат до Украйна.
  • Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова заяви, че отношенията между София и Москва са без политически диалог и със замразени контакти.
  • Според Митрофанова българската външна политика е силно зависима от курса на НАТО, а връзките с Русия са „заложник“ на евроатлантическата политика.
  • Руският дипломат коментира, че България е изчерпала възможностите си за безвъзмездни доставки на оръжие за Украйна, но българският военно-промишлен комплекс продължава да работи за съюзниците в НАТО и ЕС.
  • Митрофанова заяви, че Русия и България постепенно прекратяват сътрудничеството в ядрената сфера заради замяната на руските технологии и доставки за АЕЦ „Козлодуй“ с американски и европейски решения.
  • По думите ѝ влизането на България в Шенген и преминаването към еврото са повлияли върху интереса на руските туристи към страната, като основни проблеми остават визите, липсата на директни полети и по-високите цени.
  • Русия продължава да определя България като страна с повишен риск за руски граждани заради случаи на задържания по искане на САЩ, заяви още посланикът.

Русия и България отбелязват 147 години от установяването на дипломатически отношения без политически диалог и със замразени контакти, заяви в интервю за РИА Новости посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова. Тя обясни зависимостта на българската външна политика от курса на НАТО, оцени промените в отношенията между двете страни при новото ръководство на България и отбеляза, че сред мнозинството от населението няма враждебност към Русия.

  1. На 7 юли Русия и България отбелязват годишнината от дипломатическите отношения. Какво е състоянието на двустранните отношения в момента?

- На 7 юли 1879 г. Александър Давидов, първият руски консул в София, връчва акредитивните си писма на българския княз Александър Батенберг. Оттогава, през изминалите 147 години, нашите страни преминаха през различни етапи - от периоди на топло и искрено приятелство до пълно прекъсване на връзките.

До днешната дата достигнахме при фактическо отсъствие на политически диалог, със замразени културни и хуманитарни контакти и стагниращ търговски обмен. Разбираемо е, че България е член на ЕС и НАТО и едва ли би могла да провежда спрямо Русия собствена линия, която съществено да се различава от общите западни позиции.

И все пак е много жалко, че руско-българското сътрудничество, което всъщност е много по-старо от официалните дипломатически отношения, се превърна в заложник на кампанията срещу нашата страна, започната от евроатлантическия блок.

Безусловно продължава взаимодействието с обществени организации и конструктивни политически сили. Българите продължават много да обичат руската култура и като цяло в по-голямата си част се отнасят положително или неутрално към Русия.

Това беше особено видимо по време на предизборната кампания, проведена тук през април тази година. Абсолютен победител на парламентарните избори стана коалицията на бившия президент Румен Радев, който подчертаваше необходимостта от по-самостоятелен курс на София, включително по въпроса за подкрепата за Украйна.

Всяко негово изказване, което можеше да бъде тълкувано като отстъпление от характерната през последните години русофобия в България, срещаше активна подкрепа сред населението.

Въпреки това на официално ниво възможностите за маневриране на София са ограничени, поради което засега е трудно да се говори за някакви съществени промени.

Митрофанова: България засега само на думи подобрява отношенията с Русия

  1. Как бихте коментирали плановете на България да прекрати доставките на оръжие за Украйна? Съответстват ли тези заявления на реалните намерения? Известно ли е на посолството дали бази на НАТО в България са били използвани за предаването на оръжие на Киев?

- От изявленията на официална София може да се разбере, че става дума за прекратяване на безвъзмездните доставки поради, казано по-просто, изчерпването на армейските складове.

Българите вече няма какво да предоставят безплатно - всичко, което са могли, вече са предали на украинците.

В същото време прекратяването на търговското сътрудничество не стои на дневен ред. Оръжейните заводи продължават да работят с повишен капацитет, а продукцията на българския военно-промишлен комплекс, основно снаряди и боеприпаси, в огромни количества се продава на съюзниците на София от НАТО и ЕС.

Като се има предвид, че в западните държави реално няма необходимост от подобни количества въоръжение, предимно от съветски образец, може с висока степен на увереност да се предположи, че в крайна сметка цялото това оръжие се оказва в Украйна.

Що се отнася до използването на местната инфраструктура за логистично осигуряване на Въоръжените сили на Украйна, трябва да се отбележи, че независимо от това кое правителство е начело, България като член на НАТО неизменно подчертава своята привързаност към „съюзническите ангажименти“ в рамките на организацията.

Зад тази удобна фраза се крие проста истина: София ще изпълнява послушно всякакви изисквания на Северноатлантическия алианс, включително ще позволява военно използване на собствената си територия в чужди интереси.

Митрофанова: Новото правителство на България засега само на думи подобрява отношенията с Русия

  1. Запазва ли се сътрудничеството между Русия и България в ядрената сфера?

- В България функционира една атомна електроцентрала - „Козлодуй“, която е построена през 1974 г. с прякото участие на Съветския съюз.

По политически причини през последните години българите активно се опитват да намерят замяна на руските доставчици на услуги и оборудване за АЕЦ с компании от САЩ и ЕС. Скорошните промени във висшите етажи на властта не са се отразили върху ситуацията в ядрената сфера.

Продължава започналият през 2024 г. процес на постепенно преминаване на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ към касети, произведени от Westinghouse.

През настоящата година, според изявления на ръководството на централата, се планира зареждането на тестова партида американско гориво и в шести реактор.

Водят се преговори с французите за утилизацията на отработеното ядрено гориво. Подбрани са европейски аналози на някои оригинални резервни части - преди всичко арматура и мембранни устройства за АЕЦ.

В същото време, както съобщиха медиите, именно повреда на предпазна мембрана в шести реактор, заменена от българската страна с детайл местно производство, многократно е ставала причина за непланирани спирания на централата и е струвала на държавното предприятие десетки милиони евро.

Както виждате, някогашното активно и взаимноизгодно сътрудничество в ядрената сфера по инициатива на София постепенно се прекратява, понякога - в ущърб на интересите на самата българска икономика и сигурност.

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  1. Промени ли се туристическата привлекателност на България за руснаците след влизането на страната в Шенгенската зона и преминаването към еврото? Улесниха ли се условията за влизане или напротив? Колко руски граждани са посетили страната през януари-юли 2026 г.?

- Влизането на България в Шенген по-скоро намали привлекателността на страната за част от руските туристи заради промяната във визовите процедури.

Преди това Република България имаше собствен национален режим, който много руснаци смятаха за сравнително предвидим и удобен.

След присъединяването към Шенгенската зона за пътуване е необходима пълноценна шенгенска виза, чието издаване често е свързано с по-дълги срокове за проверка на документите.

Негативно влияние върху броя на заявленията за разрешения за влизане в България от руски граждани оказа и прекратяването по инициатива на ЕС на двустранното споразумение за облекчаване на визовия режим.

Самото преминаване към еврото трудно може да бъде оценено като стимулиращ или, напротив, ограничаващ фактор - все пак решаващо значение имат не валутата, а логистиката, качеството и цената на туристическите услуги.

Увеличението на цените, което отбелязват както местни, така и чуждестранни туристи след влизането на Република България в еврозоната, действително оказа негативно влияние върху готовността на руснаците да посещават България.

Според репортажи на централните български телевизии, въз основа на оценките на гостите на местните морски курорти, се наблюдава тенденция към постепенно намаляване на привлекателността на Република България като бюджетна туристическа дестинация.

Според анкетираните, при съпоставими разходи почивката в Гърция или Турция може да осигури по-високо ниво на обслужване и по-комфортни условия за престой.

Що се отнася до статистиката, точният брой на руските туристи, посетили България през първата половина на 2026 г., засега не е известен.

През 2025 г. при общ брой от 13,6 милиона чуждестранни туристи потокът от Русия е бил 73,7 хиляди души. До 2019 г., припомням, тази цифра достигаше 500 хиляди души.

Спадът се обяснява преди всичко с липсата на директни въздушни връзки, трудностите при получаването на входни визи и като цяло високите логистични разходи.

България отговори на обвиненията на Русия: Хибридна атака

  1. Остава ли България страна с повишен риск от задържане на руски граждани по искане на САЩ? Имало ли е наскоро случаи на арест на руски граждани?

- През април тази година Министерството на външните работи на Русия публикува списък на страните с повишен риск от задържане на граждани на Руската федерация по искане на САЩ, в който беше включена и България.

Това беше направено не без основание - през декември миналата година в София по искане на американските власти бяха арестувани двама руски граждани - Сергей Ивин и Олег Олшански, които през март 2026 г. бяха екстрадирани в САЩ.

С оглед на това всички препоръки на руското външнополитическо ведомство относно рисковете при посещение на България от граждани на страната ни остават актуални.

Елеонора Митрофанова Замразени контакти НАТО Външна политика Оръжия за Украйна АЕЦ Козлодуй Ядрена енергетика Руски туризъм Шенген
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