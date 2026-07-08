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Мечка е забелязана в близост до жилищен район край Букурещ

Жителите на община Грую са призовани да избягват горските зони и да подават сигнали при опасност

8 юли 2026, 13:01
Мечка е забелязана в близост до жилищен район край Букурещ
Източник: iStock

П редупреждение за мечка беше издадено във вторник от кметството на община Грую в окръг Илфов, след като дивото животно е било забелязано в гориста местност в близост до населеното място.

„Уведомяваме ви, че в горската зона близо до нашата община е забелязана мечка. Местните власти и службите за спешна помощ вече са уведомени и внимателно наблюдават ситуацията, за да гарантират безопасността на всички“, съобщи кметството в публикация във Facebook.

Местните власти отправиха и няколко препоръки към жителите за безопасност:

  1. Гражданите са призовани да избягват района и да не предприемат разходки, спортни дейности на открито или събиране на горски плодове и гъби в засегнатата зона до второ нареждане.
  2. Властите предупреждават хората, които могат да срещнат мечката по време на пътуване, да не спират с автомобила си, за да я снимат или заснемат.
  3. Те съветват също да не се напуска превозното средство и да не се отварят прозорците.
  4. Жителите са предупредени да не хранят животното, тъй като мечките са непредвидими диви животни, а опитите за приближаване или хранене могат да застрашат живота на хората и да насърчат животното да се приближава до населени места.
  5. Кметството призовава стопаните да държат домашните животни и добитъка на сигурно място в оградени дворове или защитени помещения.
  6. При забелязване на мечката в близост до домове или при непосредствена опасност жителите трябва да подадат сигнал на спешния телефон 112.

„Призоваваме всички да проявят максимална предпазливост, отговорност и да запазят спокойствие. Вашата безопасност и безопасността на вашите семейства е наш основен приоритет“, заявиха от кметството на Грую.

Властите допълниха, че жителите ще бъдат информирани за развитието на ситуацията.

Община Грую се намира на около 35 - 45 километра северно от Букурещ.

Румъния е дом на най-голямата популация на кафява мечка (Ursus arctos arctos) в Европейския съюз. По приблизителни оценки броят им възлиза на между 7500 и 8000 индивида, което представлява около 40% от цялата европейска популация на вида извън Русия. По-голямата част от тези мечки обитават гористите склонове на Карпатите, които им осигуряват идеално местообитание с гъсти гори и разнообразна хранителна база.

Настоящата голяма популация води началото си от комунистическата епоха при управлението на Николае Чаушеску. По време на неговия режим трофейният лов е бил изключителен прерогатив на диктатора и неговия елит, докато за останалата част от населението ловът е бил забранен. Този строг контрол довежда до значително и неконтролирано нарастване на популацията. След падането на комунизма през 1989 г. практиките за управление се променят, но мечката остава строго защитен вид както според румънското законодателство, така и съгласно Директивата за местообитанията на ЕС.

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През последните десетилетия отношенията между хората и мечките в Румъния стават все по-сложни, белязани от нарастване на конфликтите. С разширяването на населените места и инфраструктурата в или близо до естествените им местообитания, мечките все по-често навлизат в села и дори градове в търсене на храна. Това привикване често се засилва от неправилното управление на отпадъците. Последствията включват значителни щети за селското стопанство, нападения над добитък и материални щети. Макар и редки, нападенията над хора се случват и получават значително медийно внимание, което подхранва обществения страх и дебати.

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Управлението на популацията на мечките е силно противоречива тема в Румъния. Правителството периодично определя квоти за интервенция и отстрел с цел контрол на проблемни индивиди и регулиране на броя им – мярка, подкрепяна от фермери и някои селски общности, които търпят загуби. Този подход обаче среща силна съпротива от страна на природозащитни организации и активисти за правата на животните, които настояват за несмъртоносни решения. Те включват подобряване на управлението на отпадъците чрез използване на защитени от мечки контейнери, инсталиране на електрически огради за защита на фермите и насърчаване на кампании за повишаване на обществената осведоменост. Практикува се и преместване на „проблемни мечки“, макар ефективността на този метод да е спорна.

Въпреки предизвикателствата, кафявата мечка е важен символ на богатото биоразнообразие на Румъния и ключова атракция за екотуризма. Контролираните турове за наблюдение на мечки от специализирани укрития предлагат устойчива икономическа алтернатива за местните общности, като същевременно насърчават опазването на дивата природа и подчертават важността на съвместното съществуване.

Източник: The Romania Journal    
Мечка Румъния Грую Букурещ Предупреждение Опасност Диво животно Безопасност Власти Телефон 112
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