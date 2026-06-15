Хванаха 15-годишно дете зад волана в София, возило пияния си баща

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15-годишно дете е било установено да управлява автомобил в София, предоставен от родителите му, като в колата са пътували и двамата родители, а бащата видимо е бил във видимо нетрезво състояние. Това съобщи и. д. директор на Столична дирекция на вътрешните работи главен комисар Николай Пелтеков

15-годишно дете е засечено да шофира лек автомобил на територията на столичното Трето районно управление, съобщи Пелтеков.

По думите му автомобилът е бил предоставен от родителите, като в него са се намирали и майката, и бащата. Бащата е бил във видимо нетрезво състояние.

„Взето е отношение по Закона за движение по пътищата от страна на колегите от Пътна полиция“, посочи Пелтеков.

Случаят е част от по-широка специализирана полицейска операция на СДВР, насочена към пътната безопасност, рисковото шофиране и уличните гонки в София.

В София се провежда ежедневна специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на пътния травматизъм, каза Пелтеков.

По думите му акцията започва на 13 май и е съобразена с приоритетите на Министерство на вътрешните работи. Преди всяка операция се прави анализ на пътнотранспортните произшествия, за да се предприемат мерки срещу превишена скорост, дрифтове и нерегламентирани гонки.

„В самата полицейска операция е включен огромен човешки и технически ресурс. Той е на видими места, с цел както да респектираме водачите, така и да подпомагаме движението“, посочи Пелтеков.

Заловиха 15-годишен да шофира, докато родителите му били на задната седалка

  • Предотвратени гонки и иззети автомобили

От началото на операцията са предотвратени няколко опита за организиране на гонки. Последният е от 12-и вечерта в столичния квартал „Люлин“, където са се събрали десетки автомобили на паркинг на търговски обект с цел дрифтове и последващи гонки.

При действията на полицията два автомобила са спрени от движение заради конструктивни изменения, позволяващи участие в такива прояви. Всички водачи са проверени за алкохол и наркотични вещества, а неплатени санкции са им връчени на място.

„Техният брой е огромен. Има и няколко предотвратени гонки“, заяви Пелтеков.По време на операциите са установени случаи на рисково шофиране, включително управление с висока и несъобразена скорост. При проверки в някои автомобили са открити наркотични вещества, а при последващи действия и в адреси на водачи.

Младежи на 18 и 19 г. правят гонки в София

  • 36 задържани и досъдебни производства

Пелтеков потвърди, че само при вчерашната операция са задържани 36 лица. Действията са проведени съвместно със Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Образувани са шест досъдебни производства за склоняване към проституция и предоставяне на помещения с користна цел. През миналата седмица са започнати и две производства за изнудване.

Гонката в София: Шофьорът е 15-годишен, минал на червено на над 10 кръстовища

  • Координация между институциите и нови мерки

От СДВР съобщават за координация с Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление София, Столична община и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Извършен е анализ на рисковите точки в града, включително пешеходни пътеки и участъци с концентрация на катастрофи.

На 18-и е планирана нова среща между институциите, на която ще бъдат представени конкретни мерки и срокове за изпълнение.

Полицията работи и с Националната агенция за приходите (НАП) по проверки за произхода на средства при придобиване на моторни превозни средства.

Гонката в София: Шофьорът е 15-годишен, минал на червено на над 10 кръстовища

  • Действия в Ботунец и нулева толерантност

Операции са проведени и в столичния квартал „Ботунец“, като Пелтеков подчерта „нулева толерантност“ към всякакви престъпни дейности, включително корупция и силови престъпления.

„Затова умоляваме гражданите, когато имат информация за престъпна дейност, да не се притесняват и да подават сигнал своевременно“, каза той.

От СДВР обявиха и нова инициатива, откриване на служебен имейл, на който гражданите ще могат да подават сигнали и видеа за рисково шофиране и организирани гонки.

„Нашата цел е гонките да бъдат предотвратени преди тяхното започване“, подчерта Пелтеков.

По думите му засиленият контрол ще продължи постоянно, включително през летните месеци, като рисковите зони в столицата се наблюдават ежедневно.

Редактор: София-Никол Николова
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