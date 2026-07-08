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ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

Почти 4,4 милиона украинци ще продължат да имат достъп до работа, здравеопазване и образование, ако предложението бъде одобрено от Съвета на ЕС

София-Никол Николова София-Никол Николова

8 юли 2026, 11:49
ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие
Източник: istockphoto

Е вропейската комисия предложи статутът на закрила за украинските бежанци в ЕС да бъде продължен с още една година. Този статут дава на украинците достъп до трудовия пазар, до здравни грижи и образование, като комисията предлага да бъде удължен до 4 март 2028 година.

Временна закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украинци, за които властите в тяхната държава не са разрешили да напускат страната заради военните им задължения, уточнява комисията. ЕК ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, се посочва в съобщението. Така желаещите да се завърнат ще получат подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна.

Почти 4,4 милиона украинци, прогонени от войната, се ползват с временна закрила в ЕС, като броят им леко се увеличава от 2024 г., отбелязва комисията. Ако обстоятелствата в Украйна се променят, което да позволява постепенно завръщане на украинците в родината им, ЕК може да предложи прекратяване на временната закрила по-рано от предвидената крайна дата, се пояснява в съобщението.

Днешното предложение подлежи на одобрение от Съвета на ЕС.

Правният статут на украинските бежанци в Европейския съюз е пряко следствие от руската инвазия от февруари 2022 г., която за първи път в историята на блока активира Директивата за временна закрила. Този механизъм, създаден да управлява масови бежански потоци, предостави на разселените лица унифицирани права за пребиваване, работа и достъп до социални услуги.

В България имплементацията на директивата започна с решение на Министерския съвет през март 2022 г., но първоначалният административен подход беше коригиран от съдебната власт. По административно дело от 2022 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени някои от рестриктивните условия, наложени от правителството, като например крайните срокове за регистрация. Магистратите постановиха, че тези ограничения противоречат на европейското право и по-конкретно на Директива 2001/55/ЕО, която не позволява налагането на по-неблагоприятни условия от предвидените минимални стандарти.

В отговор на съдебното решение и в синхрон с практиките в ЕС, последваха поредица от административни действия за удължаване на мярката. През февруари 2023 г. Министерският съвет организира мащабна кампания за пререгистрация, с която осигури непрекъсваемост на закрилата до 4 март 2024 г., последвана от ново удължаване. Този процес на ежегодно подновяване превърна временната закрила в предвидим, но тактически инструмент.

Настоящото предложение на Европейската комисия за удължаване на срока, но с изключване на мъжете в наборна възраст, представлява нова фаза в еволюцията на този механизъм. Това е първият ясен сигнал за преминаване от чисто хуманитарна логика към такава, която отчита и военните нужди на Украйна за човешки ресурс. Фактът, че мярката е предложена след искане от страна на украинските власти, както потвърдиха европейски представители, превръща правния статут на бежанците в елемент от отбранителната стратегия на Киев.

  • Какво представлява директивата за временна закрила на ЕС?

Директивата за временна закрила е извънреден правен механизъм на Европейския съюз, предназначен да осигури незабавна и временна закрила в случай на масов приток на разселени лица от държави извън ЕС, които не могат да се завърнат в страната си на произход. Нейната основна цел е да предложи колективна закрила на определена група хора, без да е необходимо те да преминават през индивидуалните, често продължителни, процедури за предоставяне на убежище, които могат да претоварят националните системи.

Приета като Директива 2001/55/ЕО на Съвета на 20 юли 2001 г., тя е разработена в отговор на опита от конфликтите в бивша Югославия и Косово през 90-те години на XX век. Тези събития подчертават необходимостта от общоевропейски подход за справяне с внезапни и мащабни бежански вълни. Директивата е замислена като резервен инструмент, който да позволи на държавите членки да действат координирано и солидарно при хуманитарни кризи, като разпределят по-равномерно отговорностите помежду си.

Механизмът се задейства с решение на Съвета на ЕС, взето с квалифицирано мнозинство по предложение на Европейската комисия, с което се установява наличието на масов приток на разселени лица. С активирането на директивата, лицата, които попадат в нейния обхват, получават хармонизиран набор от права във всички държави членки. Те включват право на пребиваване за първоначален период от една година (с възможност за удължаване), достъп до пазара на труда, подходящо настаняване или средства за такова, достъп до социални помощи и медицински грижи, както и достъп до образование за лица под 18-годишна възраст. Лицата под временна закрила запазват и правото си да подадат молба за убежище по всяко време.

В продължение на повече от двадесет години след приемането си директивата остава неизползвана. Тя е активирана за първи път в историята на 4 март 2022 г. в отговор на руската инвазия в Украйна. Това безпрецедентно решение предоставя незабавна закрила на милиони украински граждани и лица, законно пребиваващи в Украйна, които бягат от войната. Активирането ѝ демонстрира способността на ЕС да реагира бързо и единно на мащабна хуманитарна криза в непосредствена близост до границите си, като облекчава натиска върху националните системи за убежище и осигурява ясен правен статут и сигурност на бягащите от конфликта.

 

Редактор: София-Никол Николова
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