България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

Б ългария ще придобие седем кораба за противоминна борба, след като министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа Меморандум за разбирателство с Белгия и Нидерландия. Документът беше подписан и от министрите на отбраната на двете държави – Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус.

Церемонията се състоя в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Източник: Министерство на отбраната

По думите на Стоянов придобиването на новите кораби ще засили способностите на българските Военноморски сили и ще увеличи приноса на страната към колективната сигурност в Черноморския регион.

„Сигурността в Черно море има огромно отражение върху евроатлантическата сигурност и България се стреми да бъде надежден съюзник, като допринася към общите усилия за укрепване на възпиращия и отбранителния потенциал на НАТО“, заяви министърът.

Той благодари на Белгия и Нидерландия за възможността България да придобие корабите, като подчерта, че те ще позволят на страната да изпълнява по-ефективно своите ангажименти в рамките на Алианса.

„Корабите за противоминна борба ще осигурят нашия справедлив принос към Противоминната военноморска група в Черно море и към цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг“, каза Стоянов.

Източник: Министерство на отбраната

Нови задачи за Противоминната военноморска група в Черно море

По-рано през деня министърът на отбраната подписа и изменение на Меморандума за разбирателство между България, Румъния и Турция за създаването на Противоминната военноморска група в Черно море.

Документът беше подписан съвместно с министрите на отбраната на Румъния Раду Мируца и на Турция Яшар Гюлер.

С промените към досегашните задачи на групата се добавя нова мисия – наблюдение и разузнаване в подкрепа на защитата на критичната подводна инфраструктура в Черно море.

Според министър Стоянов това е навременна стъпка, продиктувана от променената среда за сигурност в региона.

„Наред със сигурността на корабоплаването, защитата на критичната подводна инфраструктура е сред най-важните предизвикателства пред морската сигурност днес. Разширяването на задачите на Противоминната военноморска група е навременен отговор на променящата се среда за сигурност и ще допринесе за по-ефективната защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море“, заяви той.

Част от усилията за укрепване на сигурността в Черноморския регион

Решенията идват на фона на засиленото внимание на НАТО към сигурността в Черноморския регион след началото на войната в Украйна. Противоминните способности се разглеждат като ключов елемент за гарантиране на безопасното корабоплаване, защитата на подводната инфраструктура и свободата на морските комуникации.

Противоминната военноморска група на България, Румъния и Турция беше създадена като регионална инициатива за съвместни действия по откриване и обезвреждане на морски мини, както и за повишаване на сигурността в акваторията на Черно море.