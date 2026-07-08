2-месечно бебе издъхна в Карлово след два прегледа в Спешното

Б ебе на 2 месеца е починало в сряда сутринта в болницата в Карлово, информира NOVA. По информация на родителите те завели детето на преглед, но лекарите в Спешното отделение им казали, че бебето има само хрема и състоянието му не налага спешна помощ.

Часове по-късно състоянието на пеленачето се влошило. Близките му отново го завели в болницата, където в крайна сметка било прието за лечение. Медиците обаче не успели да се преборят за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство. Точните причини за смъртта трябва да станат ясни след извършването на назначената аутопсия.

Спряха ражданията в болницата в Карлово

Това се случва на фона на протести, провели се в началото на месец май. Тогава граждани протестираха пред община Карлово в подкрепа на медицинските работници и в защита на МБАЛ“ „Д-р Киро Попов“ в града.

Протестиращите искаха оставката на управителя на лечебното заведение д-р Даниел Пранджев, както и на кмета на общината д-р Емил Кабаиванов. Гражданите, излезли в подкрепа на карловската болница, бяха около 200.

Ситуацията в болницата е критична и това може да лиши децата и възрастните хора, които са най-уязвимите групи от обществото от достъп до здравеопазване, каза пред присъстващите Деница Георгиева, стоматолог в Карлово, майка на малко дете и един от организаторите на протеста. По думите й особено тревожно е положението в педиатричното отделение. Проблемът не е в педиатрите, а в техният брой, който е критично малък, отбеляза тя. Георгиева каза също, че болницата обслужва голям регион, а Пловдив е далече и това затруднява достъпа на хората до здравеопазване. Организаторите заявиха, че създават инициативен комитет, който да започне петиция с искане за оставката на управителят на болницата д-р Даниел Пранджев и на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов.

По думите на Стефан Златинов, също един от организаторите, от една година и половина са проведени четири протеста заради ситуацията в карловската болница. Той се обяви за прозрачност при управлението на болницата и за избирането на нов управител на лечебното заведение. Д-р Нася Димитрова, завеждащ детското отделение през сълзи, каза пред протестиращите, че сега са само трима педиатри, като един от тях е пенсионер, работят по 24 през ден и са на ръба на силите си, но на никого не са отказали нищо.

Протестиращите граждани издигаха плакати с надпис "Да спасим нашата болница", "Спрете да крадете парите ни", "Заедно за МБАЛ "Д-р Киро Попов", "Да спасим болницата, нямаме втора".

През юли миналата година спряха ражданията в карловската болница поради отказ на педиатрите да консултират недоносени бебета.

Само ден по-късно бе обявено, че карловската болница "Д-р Киро Попов“ ЕООД търси лекари по всички специалности, упражнявани в лечебното заведение, и специалисти по здравни грижи.

Новородено бебе почина в София

Припомняме, че през февруари 2024 г. двегодишно дете почина във великотърновската болница.

Тогава детето беше прието за лечение в болничното заведение на 20 февруари, то бе изписано на същия ден, след като се е почувствало по-добре и със съгласието на близките.

През нощта състоянието му силно се влошило и било откарано в спешното отделение на същото лечебно заведение, където въпреки положените от лекарите усилия по-късно е починало.