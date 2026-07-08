България

НС реши: ГДБОП вече ще може да сваля терористично съдържание от интернет

Парламентът прие окончателно промени в закона, които разширяват правомощията на службите в борбата с тероризма, трансграничната престъпност и заплахите от дронове

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 13:16
НС реши: ГДБОП вече ще може да сваля терористично съдържание от интернет
Източник: БТА

Н ародното събрание прие окончателно изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на службите за противодействие на тероризма, трансграничната престъпност и заплахите, свързани с използването на безпилотни летателни апарати.

Една от най-съществените промени засяга Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), която вече ще има правомощия да разпорежда премахването на терористично съдържание от интернет, както и да предприема действия за ограничаване на достъпа до подобни материали в онлайн пространството.

Промените са съобразени с европейското законодателство и предвиждат ГДБОП ежегодно да изготвя два доклада за дейността си в тази област. Единият ще бъде публикуван на интернет страницата на МВР, а другият ще се изпраща до Европейската комисия.

С окончателно приетите текстове се разширяват и функциите на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, която вече официално ще изпълнява ролята на национална контактна точка за обмен на информация между правоохранителните органи на държавите членки на Европейския съюз. Целта е да се улесни сътрудничеството при предотвратяването, разследването и разкриването на престъпления с трансграничен характер.

Законът задължава още Министерството на вътрешните работи всяка година да предоставя на Европейската комисия статистически данни за обмена на информация с партньорските служби в ЕС.

Промени са приети и за Главна дирекция „Гранична полиция“. Служителите ѝ ще разполагат с нови инструменти за противодействие на рискове, свързани с използването на дронове в пограничните райони и в близост до летища. Те ще могат да използват технически средства за прекъсване или ограничаване на електронни комуникации, когато това е необходимо за неутрализиране на подобни заплахи.

Измененията обхващат и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Те предвиждат органите на „Гранична полиция“ да получат достъп до механизъм за отправяне на искания към Националното звено за събиране и обработка на резервационни данни на пътници. Според вносителите това ще подпомогне борбата с трафика на хора, незаконната миграция, контрабандата и други престъпления с международен елемент.

Депутатите одобриха и промени, свързани със социалните права на служителите в МВР. Новите разпоредби дават възможност на бащата или осиновителя, работещ в системата на министерството, да ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на осемгодишна възраст.

Приетите изменения са част от усилията за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания, както и за разширяване на възможностите на службите за реакция при новите рискове пред националната и европейската сигурност.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Теодора Цанева, Лилия Йорданова    
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