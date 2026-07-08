България

Мъж загина, а жена е с тежки изгаряния след пожар в къща в Кюстендил

Огънят е избухнал малко преди полунощ, а причините за инцидента се изясняват в рамките на досъдебно производство

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 12:16
Мъж загина, а жена е с тежки изгаряния след пожар в къща в Кюстендил
Източник: БТА/Архив

Е дин човек е загинал, а 48-годишна жена е получила тежки изгаряния при пожар в жилищна сграда в Кюстендил през изминалата нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 23:44 часа, след което към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията.

При пристигането си спасителите са извели от горящата къща 48-годишна жена. Тя е транспортирана в болницата в Кюстендил с около 35% изгаряния по тялото и е настанена за лечение.

След потушаването на пожара в сградата е открито тялото на загинал мъж.

В овладяването на огъня са участвали два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кюстендил. Въпреки бързата им намеса, пламъците са унищожили напълно жилищната сграда.

  • Причините за пожара се разследват

На мястото е извършен първоначален оглед, а причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи както причините за избухването на огъня, така и всички обстоятелства около трагичния инцидент.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Кюстендил, която наблюдава разследването.

  • Зачестяват пожарите в жилищни сгради

Органите на пожарната регулярно напомнят, че през летните месеци рискът от възникване на пожари остава висок. Сред най-честите причини за подобни инциденти са неизправни електрически инсталации и уреди, небрежно боравене с открит огън, както и технически неизправности.

Разследването по случая в Кюстендил продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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