България

Румен Радев и премиерът на Чехия обсъдиха сътрудничеството в отбраната и енергетиката

Двамата разговаряха в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 13:26
Румен Радев и премиерът на Чехия обсъдиха сътрудничеството в отбраната и енергетиката
Източник: МС

М инистър-председателят Румен Радев проведе среща с премиера на Чехия Андрей Бабиш в рамките на Срещата на върха на НАТО в Анкара. В центъра на разговора бяха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, енергетиката и сигурността.

Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

Двамата обсъдиха потенциала за задълбочаване на партньорството между България и Чехия в сферата на отбранителната индустрия, както и перспективите за съвместни инициативи в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Сред основните теми на срещата бяха и последиците от войната в Украйна за европейските държави, необходимостта от укрепване на сигурността на източния фланг на Алианса, както и ускоряването на процесите по енергийна диверсификация в Централна и Източна Европа.

Премиерите обмениха мнения и по въпроси от двустранния дневен ред, свързани с развитието на икономическите отношения, инвестициите и задълбочаването на сътрудничеството в стратегически сектори.

Срещата се проведе на фона на дискусиите в рамките на срещата на върха на НАТО, на която лидерите на страните членки обсъждат повишаването на отбранителните способности на Алианса, увеличаването на инвестициите в сигурността и координираните действия в отговор на войната в Украйна и нарастващото напрежение в Близкия изток.

  • Акцент върху сигурността и енергийната устойчивост

През последните години България и Чехия работят за разширяване на сътрудничеството в областта на отбраната, включително чрез участие в съвместни инициативи на НАТО и Европейския съюз. В енергийния сектор двете държави споделят интерес към диверсификацията на доставките и повишаването на енергийната сигурност в региона, особено след промените на европейския енергиен пазар вследствие на войната в Украйна.

Срещата между Румен Радев и Андрей Бабиш е част от поредица двустранни разговори, които българският премиер провежда в рамките на форума в Анкара с лидери на държави от НАТО. Основен акцент в тях са укрепването на регионалната сигурност, развитието на отбранителните способности и засилването на икономическото и енергийното сътрудничество между съюзниците.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: МС    
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