Свят

EASA призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран, Ирак и Ливан

Предупреждението е в сила до края на август заради ескалацията на напрежението в Близкия изток след ударите между САЩ и Иран

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 12:20
EASA призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран, Ирак и Ливан
Източник: iStock photos/Getty images

А генцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) призова авиокомпаниите да не извършват полети във въздушното пространство на Иран, Ирак и Ливан заради сериозните рискове за гражданската авиация на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предаде "Ройтерс".

Препоръката ще остане в сила до 31 август, като според европейската агенция съществува опасност от нова ескалация на военните действия, която може да застраши безопасността на цивилните полети.

В същото време EASA съобщи, че отменя предишното си предупреждение, с което препоръчваше повишено внимание при полети над въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Израел, Йордания, Катар, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Според оценката на агенцията към момента рискът в тези държави е намалял, въпреки че ситуацията в региона продължава да се следи внимателно.

Подобни препоръки на EASA не представляват забрана за полети, но обикновено се следват от европейските авиокомпании, които променят маршрутите си, за да избегнат потенциално опасни въздушни пространства. Това често води до удължаване на полетите, по-високи разходи за превозвачите и възможни промени в разписанията.

  • Ескалацията в региона

Решението на европейската агенция идва на фона на новото изостряне на напрежението между САЩ и Иран.

През последните дни три търговски танкера бяха атакувани в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол. Последваха въздушни удари на Съединените щати срещу ирански военни и пристанищни обекти, а Техеран обяви, че ще даде „разгромяващ отговор“ и предупреди, че няма да допусне външна намеса в управлението на Ормузкия проток.

Междувременно Кувейт и Бахрейн съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана са били задействани след ракетни атаки, което допълнително засили опасенията от разширяване на конфликта в региона.

  • Защо това е важно за авиацията

Военните конфликти и използването на ракети, дронове и системи за противовъздушна отбрана значително увеличават риска за гражданските самолети. Именно затова международните авиационни регулатори периодично актуализират препоръките си, когато оценят, че дадено въздушно пространство може да представлява опасност.

След началото на конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна множество авиокомпании вече промениха традиционните си маршрути, за да избегнат рисковите зони, което в някои случаи доведе до по-дълги полети и увеличени оперативни разходи. EASA посочва, че ще продължи да следи развитието на обстановката и при необходимост ще актуализира препоръките си.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
EASA Авиационна безопасност Близък изток Въздушно пространство Иран Гражданска авиация Препоръки за полети Ескалация Военен конфликт Рискове за полети
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Новородено издъхна в Карлово след два прегледа в Спешното

Новородено издъхна в Карлово след два прегледа в Спешното

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Руснаците се редят на опашки за монтиране на LPG системи, бензин нет

Руснаците се редят на опашки за монтиране на LPG системи, бензин нет

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Работодателите срещу Бюджет 2026: висок дефицит, малко реформи

Работодателите срещу Бюджет 2026: висок дефицит, малко реформи

България Преди 12 минути

Според бизнеса проектът не дава ясен отговор как ще се овладеят разходите и откъде ще дойдат приходите

<p>Родовата карма &ndash; можем ли да променим съдбата си?</p>

Родовата карма – можем ли да променим съдбата си? Това е големият въпрос в новия епизод на NOVA LAB Баланс

Свят Преди 30 минути

<p>България ще придобие седем кораба за противоминна борба</p>

България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

България Преди 37 минути

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум с Белгия и Нидерландия по време на срещата на върха на НАТО в Анкара

Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата

Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата

Парите ни Преди 46 минути

Новото строителство в морския град поскъпва с 25,8% за година, показват данните на НСИ

,

Официално в Страсбург: Елена Йончева и Танер Кабилов се присъединиха към консерваторите в ЕП

България Преди 47 минути

Досега двамата евродепутати бяха независими членове на ЕП, след като напуснаха групата „Обнови Европа“

ДБ подкрепя машинното гласуване, но е против отпадането на район „Чужбина“

ДБ подкрепя машинното гласуване, но е против отпадането на район „Чужбина“

България Преди 50 минути

Надежда Йорданова заяви, че формацията ще подкрепи част от предложените промени в Изборния кодекс, но няма да гласува за премахването на многомандатния район за българите зад граница

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

Свят Преди 58 минути

Почти 4,4 милиона украинци ще продължат да имат достъп до работа, здравеопазване и образование, ако предложението бъде одобрено от Съвета на ЕС

.

Роботи вместо звезди: Изкуствен интелект ще изиграе главната роля в нов холивудски филм

Любопитно Преди 58 минути

Холивуд прекрачва границата: Дигиталният аватар Тили Норууд, създаден изцяло от Изкуствен интелект, ще изиграе главна роля в нов филм. Актьорските гилдии са в шок от задаващата се революция

Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

България Преди 1 час

Българският премиер и хърватският президент разговаряха в Анкара за двустранното сътрудничество, предизвикателствата пред Европа и последиците от конфликтите в Украйна и Близкия изток

Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Парите ни Преди 1 час

Кои полици остават валидни, кога плаща Гаранционният фонд и в кои случаи трябва незабавно да сключите нова застраховка

Тир се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас е блокирано

Тир се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас е блокирано

България Преди 1 час

От километри се забелязват черни кълба дим, твърдят свидетели

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

България Преди 1 час

„Големият въпрос е как човек, санкциониран по закона „Магнитски“, плаща за тези полети, заяви Иван Демерджиев

Нов сигнал за бомба: Проверяват летището в Горна Оряховица

Нов сигнал за бомба: Проверяват летището в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Заплахата е получена по имейл. Случаят е пореден от серията сигнали за взривни устройства срещу институции в страната през последните дни

Неловък момент между Макрон и първата дама на Турция стана хит в социалните мрежи

Неловък момент между Макрон и първата дама на Турция стана хит в социалните мрежи

Свят Преди 1 час

Видео от срещата на лидерите по време на срещата на върха на НАТО в Анкара предизвика множество коментари онлайн

,

„Мерхаба, аскер!“: Тръмп изненада с поздрав на турски на срещата на върха на НАТО в Анкара

Свят Преди 1 час

Американският президент наруши протокола на срещата на НАТО, за да отправи традиционния военен поздрав „Merhaba asker!“. Жестът му към турската армия веднага се превърна в най-коментираната тема в кулоарите на форума

Снимката е илюстративна

7-годишното дете от катастрофата на „Хемус" е на апаратно дишане и в крайно тежко състояние

България Преди 1 час

Лекарите извършиха спешна операция за отстраняване на далака на момченцето, което остава в критично състояние с тежка черепно-мозъчна травма и множество счупвания

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пясъчните лилии

sinoptik.bg
1

50 таралежчета в Центъра за диви животни в Стара Загора

sinoptik.bg

След години раздяла: Уил и Джейда Смит отново живеят заедно

Edna.bg

Тайната на съвършения тен: 7 трика за шоколадова кожа

Edna.bg

Костадинов разкри бъдещето на Макун и Майкон и заяви: Заслужавахме победата, селекционният процес продължава

Gong.bg

Янев: За мен напрежението е привилегия, водят се разговори за Делова

Gong.bg

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

Nova.bg

Тир гори на "Тракия", движението в посока Бургас е спряно

Nova.bg