EASA призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран, Ирак и Ливан

А генцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) призова авиокомпаниите да не извършват полети във въздушното пространство на Иран, Ирак и Ливан заради сериозните рискове за гражданската авиация на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предаде "Ройтерс".

Препоръката ще остане в сила до 31 август, като според европейската агенция съществува опасност от нова ескалация на военните действия, която може да застраши безопасността на цивилните полети.

В същото време EASA съобщи, че отменя предишното си предупреждение, с което препоръчваше повишено внимание при полети над въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Израел, Йордания, Катар, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Според оценката на агенцията към момента рискът в тези държави е намалял, въпреки че ситуацията в региона продължава да се следи внимателно.

Подобни препоръки на EASA не представляват забрана за полети, но обикновено се следват от европейските авиокомпании, които променят маршрутите си, за да избегнат потенциално опасни въздушни пространства. Това често води до удължаване на полетите, по-високи разходи за превозвачите и възможни промени в разписанията.

Ескалацията в региона

Решението на европейската агенция идва на фона на новото изостряне на напрежението между САЩ и Иран.

През последните дни три търговски танкера бяха атакувани в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол. Последваха въздушни удари на Съединените щати срещу ирански военни и пристанищни обекти, а Техеран обяви, че ще даде „разгромяващ отговор“ и предупреди, че няма да допусне външна намеса в управлението на Ормузкия проток.

Междувременно Кувейт и Бахрейн съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана са били задействани след ракетни атаки, което допълнително засили опасенията от разширяване на конфликта в региона.

Защо това е важно за авиацията

Военните конфликти и използването на ракети, дронове и системи за противовъздушна отбрана значително увеличават риска за гражданските самолети. Именно затова международните авиационни регулатори периодично актуализират препоръките си, когато оценят, че дадено въздушно пространство може да представлява опасност.

След началото на конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна множество авиокомпании вече промениха традиционните си маршрути, за да избегнат рисковите зони, което в някои случаи доведе до по-дълги полети и увеличени оперативни разходи. EASA посочва, че ще продължи да следи развитието на обстановката и при необходимост ще актуализира препоръките си.