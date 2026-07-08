Правосъдният министър: Няма механизъм за освобождаване на конституционни съдии

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Д ействащата Конституция не предоставя на Министерството на правосъдието правомощия по отношение на освобождаването или дисциплинарната отговорност на конституционните съдии. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на брифинг.

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Коментарът му беше по повод въпроси, свързани със статута на членовете на Конституционния съд и възможностите за търсене на отговорност при съмнения за поведение, което може да накърни авторитета на институцията.

„Конституционният съд не е част от съдебната система. Това е независима институция“, подчерта Найденов.

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Липсва разписан механизъм за дисциплинарна отговорност

Правосъдният министър посочи, че изискванията към конституционните съдии са изключително високи и в определени отношения дори надхвърлят тези към магистратите в съдебната власт.

Според него обаче в Конституцията съществува празнота относно основанията и процедурата за освобождаване на конституционни съдии.

„Изискванията към конституционните съдии са сходни, а в определени отношения и по-завишени спрямо тези за обикновените магистрати. За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии“, заяви той.

Найденов обясни, че за съдиите, прокурорите и следователите законът предвижда дисциплинарна отговорност, включително освобождаване от длъжност при действия, които уронват престижа на съдебната власт.

По думите му подобен механизъм не е предвиден за членовете на Конституционния съд.

„Когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на дисциплинарни наказания, включително освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва“, каза министърът.

Найденов отказа коментар по непотвърдени твърдения

Запитан дали има лично мнение по конкретен казус от морална и етична гледна точка, Николай Найденов заяви, че няма да коментира предположения.

„Като министър на правосъдието не мога да си позволя да боравя с предположения. Мога да коментирам само факти. Когато фактите бъдат изцяло изяснени, тогава мога да взема отношение“, каза той.

Без прогноза за решението по случая с Емилия Русинова

Министърът коментира и искането си за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, срещу която е образувано дисциплинарно производство.

Найденов заяви, че решението е изцяло в правомощията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и отказа да прогнозира какъв ще бъде изходът от процедурата.

„Действително в момента тече или предстои да започне заседанието. Направил съм своето искане и като страна в това производство не бих искал предварително да изказвам очаквания“, каза министърът.

По думите му мотивите за искането за временно отстраняване са свързани с необходимостта дисциплинарното производство да протече обективно и без съмнения за влияние върху процеса.

„За да бъдат изяснени обективно и безпристрастно действията, които са предмет на дисциплинарното производство, тя не следва да заема тази длъжност“, заяви Найденов.

Според него заемането на ръководна позиция в прокуратурата по време на подобна процедура може да създаде предпоставки за въздействие върху работата на други магистрати.

„Не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява евентуално влияние върху свои колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи“, допълни правосъдният министър.