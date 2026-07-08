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Земеделската земя поевтинява: спад и при сделките, и при арендата

Средната цена на нивите пада до 842,61 евро на декар, а рентата намалява до 26,08 евро, показват данните на НСИ

Маргарита Костадинова

8 юли 2026, 12:48
Земеделската земя поевтинява: спад и при сделките, и при арендата
Източник: istock

Земеделската земя, която дълго време се възприемаше като един от най-устойчивите активи, отчита спад през 2025 г. Намаляват както средните цени на сделките с ниви, така и сумите за наем и аренда.

По данни на Националния статистически институт през 2025 г. средната цена на сделките с ниви в България е 842,61 евро за декар (1648 лв.). Това е спад от 3,3% спрямо 2024 г.

Понижението не е еднакво в цялата страна. Спад има в четири статистически района — Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен. Ръст е отчетен в Северозападния и Южния централен район.

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Въпреки намалението най-скъпа остава земята в Североизточния район, където средната цена на сделките с ниви е 1069,62 евро на декар (2092 лв.). Това е с 9,5% по-малко спрямо 2024 г., но районът продължава да държи най-високите нива в страната.

В Северния централен район средната цена на нивите намалява до 882,49 евро на декар (1726 лв.), в Югоизточния — до 770,00 евро (1506 лв.), а в Югозападния — до 561,91 евро на декар (1099 лв.).

В същото време в Северозападния район има увеличение до 849,24 евро на декар (1661 лв.), а в Южния централен — до 580,82 евро на декар (1136 лв.).

Спад има и при постоянно затревените площи — естествени и изкуствени ливади, мери и пасища. Средната цена на сделките с тях е 145,21 евро на декар (284 лв.), което е с 4% по-малко спрямо предходната година.

Още по-осезаемо е понижението при арендата. През 2025 г. средната цена за наем или аренда на един декар ниви е 26,08 евро (51 лв.). Това е спад от 12,1% спрямо 2024 г.

Намаление на рентата има във всички райони на страната. Най-голям спад е отчетен в Североизточния район — 15,2%. Въпреки това именно там арендата остава най-висока — средно 34,26 евро на декар (67 лв.).

В Северния централен район средната аренда е 32,21 евро на декар (63 лв.), в Северозападния — 29,14 евро (57 лв.), в Югоизточния — 21,47 евро (42 лв.), в Южния централен — 17,90 евро (35 лв.), а в Югозападния — 15,85 евро на декар (31 лв.).

Източник: istock

При постоянно затревените площи средната цена за наем или аренда е 10,23 евро на декар (20 лв.), което е спад от 13% на годишна база.

Данните показват, че през 2025 г. натискът върху пазара на земеделска земя не е само при покупко-продажбите, а и при дохода от отдаване под наем или аренда. Това е важно за собствениците, които гледат на земята не само като на актив, а и като на източник на годишен доход.

Има обаче важно методологично уточнение. От 2025 г. НСИ променя начина на събиране на данните. За цените на сделките със земеделска земя вече се използват административни данни от Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При наемите и арендата се използват административни данни за сключените договори, получени от Министерството на земеделието и храните.

Това означава, че данните за 2025 г. стъпват на по-различна информационна база спрямо предишните години, когато НСИ използваше годишни наблюдения с респонденти. Затова сравнението с 2024 г. трябва да се чете с внимание.

Въпреки това общата картина е ясна: след години на ръст пазарът на земеделска земя показва охлаждане. Най-скъпите райони остават най-скъпи, но дори там цените и арендата вече не растат автоматично.

За собствениците това означава, че доходът от земя може да бъде по-нисък. За купувачите — че пазарът вече не се движи само в една посока. А за арендаторите — че натискът върху разходите за ползване на земя през 2025 г. е отслабнал.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: НСИ    
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