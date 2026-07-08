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Марин льо Пен отново влиза в битката за президент на Франция, в Брюксел губят надежди за по-умерен наследник

Решението ѝ да се кандидатира през 2027 г. слага край на спекулациите, че лидерът на „Национален сбор“ Жордан Бардела ще поеме президентската кампания

8 юли 2026, 12:17
Марин льо Пен отново влиза в битката за президент на Франция, в Брюксел губят надежди за по-умерен наследник
Източник: Getty Images

Л идерката на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Марин льо Пен обяви, че ще се кандидатира за президент на Франция за четвърти път, слагайки край на предположенията, че ще отстъпи място на председателя на партията Жордан Бардела. Това посочват Николас Винокур и Якопо Баригаци за "Политико".

Новината беше посрещната с внимание в Брюксел, където през последните месеци европейски политици, представители на институциите и анализатори обсъждаха какво би означавало за Европейския съюз евентуално управление на Льо Пен или Бардела.

Според редица представители на европейските институции и експерти, макар победата на който и да е от двамата да би имала сериозни последици за ЕС, 30-годишният Бардела е възприеман като по-прагматичен и по-малко идеологически настроен политик. Това е породило надежди, че с него Брюксел би могъл да работи по-лесно.

Льо Пен направи изненадващото си изявление във вторник вечерта в ефира на телевизия TF1, часове след като беше осъдена на една година домашен арест с електронна гривна.

„Тази вечер съм тук, за да ви кажа, че съм кандидатът за изборите през 2027 г.“, заяви тя.

С това Льо Пен прекрати спекулациите, че ще се оттегли и ще позволи на своя доскорошен политически протеже Жордан Бардела да поведе партията в президентската надпревара.

  • Опасения в Брюксел

Решението ѝ предизвика силен отзвук в Брюксел - честа мишена на критиките на „Национален сбор“. Европейските институции вече се подготвят за трудни преговори по следващия седемгодишен бюджет на ЕС и за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната. Според мнозина евентуално президентство на Льо Пен би затруднило постигането на консенсус между 27-те държави членки.

„Това, което ни тревожи, е заплахата от крайната десница, атаките срещу правата на европейските граждани и срещу политиките, които са в тяхна полза. Ще се борим независимо как се казват тези хора“, заяви председателят на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Иратче Гарсия.

Сходна позиция изрази и нидерландският евродепутат от Европейската народна партия Дирк Готинк, който коментира, че независимо кой ще бъде кандидатът, „те все още са далеч от това да имат убедителна икономическа програма“.

  • Защо част от Брюксел предпочиташе Бардела

Преди решението на Льо Пен редица евродепутати и европейски представители открито или неофициално признаваха, че биха предпочели Бардела. Те посочваха неговия опит като евродепутат и по-прагматичния му подход към европейските въпроси.

„Мисля, че той е по-умерен от Марин льо Пен“, коментира хърватската евродепутатка Желана Зовко, заместник-председател на Европейската народна партия.

По думите ѝ Льо Пен все още носи политическото наследство на баща си Жан-Мари льо Пен, дългогодишен лидер на партията, известен с изказванията си, омаловажаващи Холокоста.

Зовко обаче подчерта, че Бардела едва ли би се придвижил толкова близо до европейския политически мейнстрийм, колкото италианският премиер Джорджа Мелони, особено по теми като европейската отбрана и разширяването на ЕС.

Според нея победа на „Национален сбор“ на президентските избори през 2027 г., независимо дали с Льо Пен или Бардела, би могла да означава „края на европейския проект такъв, какъвто го познаваме“.

  • По-умерен подход към ЕС

Според анализатора от Eurasia Group Муджтаба Рахман основната причина част от Брюксел да гледа по-благосклонно на Бардела е надеждата, че той би бил по-прагматичен в отношенията си с европейските институции.

„Между двамата Бардела е предпочитан, но и той би представлявал сериозен разрив в традиционните отношения на Франция с Европейския съюз“, казва Рахман.

За разлика от Льо Пен, Бардела никога не е призовавал за премахване на Европейската комисия, за излизане на Франция от ЕС или от еврозоната. Издигането му в партията съвпадна със смекчаване на почти всички антиевропейски позиции на „Национален сбор“ след поражението на Льо Пен от Еманюел Макрон на президентските избори през 2017 г.

Бардела се отличава и с по-умерен икономически подход. Той смекчи част от предложенията на Льо Пен, включително обещанието пенсионната възраст във Франция да бъде намалена до 62 години. Според наблюдатели той поддържа по-конструктивни отношения с бизнеса, което го доближава до класическите десноцентристки икономически политики.

„Той разговаря с изпълнителни директори и е по-малко идеологически настроен“, отбелязва Рахман.

  • Различия и по темата за Русия

В Брюксел разграничават двамата лидери и по отношението им към Русия.

Политическата кариера на Льо Пен години наред беше съпътствана от обвинения за близост до руския президент Владимир Путин, след като партията ѝ получи заем от руска банка за финансиране на кампанията през 2017 г.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Льо Пен се дистанцира от Москва, но според анализаторите Бардела не носи този политически товар. В същото време младостта и ограниченият му управленски опит вероятно са били сред причините ръководството на „Национален сбор“ да предпочете именно Льо Пен за изборите през 2027 г.

„В зависимост от гледната точка липсата на опит на Бардела можеше да бъде както предимство, така и сериозен недостатък“, смята Рахман.

  • Не всички в Брюксел са разочаровани

Не всички европейски политици обаче приемат решението на Льо Пен с притеснение.

Полският евродепутат Патрик Яки, съпредседател на групата на Европейските консерватори и реформисти, заяви, че би приветствал сътрудничество както с Льо Пен, така и с Бардела.

„Очакваме реална промяна в Европа и ако можем да си сътрудничим с тези двама партньори, ще бъдем доволни“, каза Яки.

  • БИОГРАФИЯ: Коя е Марин льо Пен 

Марин Льо Пен (пълно име Марион Ан Перин Льо Пен) е един от най-влиятелните и противоречиви политици във Франция през последните две десетилетия. Тя е дългогодишен лидер на крайнодясната партия Национален сбор (бивш „Национален фронт“) и трикратен кандидат за президент на Франция. През юли 2026 г. обяви, че ще се кандидатира и на президентските избори през 2027 г. след съдебно решение, което ѝ позволява да участва в надпреварата, според Reuters.

  • Основни данни
  1. Родена: 5 август 1968 г.
  2. Място на раждане: Ньой сюр Сен, предградие на Париж
  3. Пълно име: Марион Ан Перин Льо Пен
  4. Образование: Право в Парижки университет Пантеон-Асас
  5. Професия: Юрист и политик
  6. Деца: Три
  • Семейство

Марин Льо Пен е най-малката дъщеря на Жан-Мари Льо Пен - основател на партията „Национален фронт“ през 1972 г. Израства в силно политизирана среда, а детството ѝ е белязано от общественото внимание около баща ѝ. На 8-годишна възраст оцелява при бомбен атентат срещу семейния дом, пише Treccani

  • Начало на кариерата

След като завършва право, Марин Льо Пен работи няколко години като адвокат. В политиката влиза официално през 1986 г., когато се присъединява към партията на баща си. Постепенно заема различни ръководни постове, а през 2004 г. е избрана за депутат в Европейски парламент.

  • Лидер на партията

През 2011 г. наследява баща си начело на партията. Под нейно ръководство започва процес на т.нар. „демонизация“ - опит партията да се дистанцира от антисемитските и крайно радикални позиции, с които е свързвана в миналото.

През 2018 г. тя променя името на формацията от „Национален фронт“ на „Национален сбор“, за да привлече по-широк кръг избиратели, посочва The Associated Press.

  • Президентски кампании

Марин Льо Пен се кандидатира за президент на Франция:

2012 г. - завършва трета на първия тур с близо 18% от гласовете.
2017 г. - достига до балотаж срещу Еманюел Макрон, но губи.
2022 г. - отново достига до втория тур и получава над 41% от гласовете - най-добрият резултат на крайнодесен кандидат в историята на Петата република.

  • Политически възгледи

Политиката на Марин Льо Пен се характеризира с:

  1. строги ограничения върху имиграцията;
  2. засилен контрол по границите;
  3. приоритет за френските граждани при социални помощи;
  4. защита на националния суверенитет;
  5. критика към начина, по който функционира Европейският съюз;
  6. по-твърд подход към престъпността и сигурността.

През последните години тя смекчи някои от по-радикалните си позиции, като например идеята Франция да напусне ЕС или еврозоната.

  • Интересни факти
  1. Била е адвокат преди да се посвети изцяло на политиката.
  2. Има три деца.
  3. Два пъти е разведена.
  4. През 2022 г. се отказа от председателския пост в партията, който беше поет от Жордан Бардела, но остана неин водещ политически лидер и парламентарна фигура.
Марин льо Пен е призната за виновна в присвояване на публични средства
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Марин льо Пен
Марин льо Пен
Марин льо Пен
Марин льо Пен
Марин льо Пен Жордан Бардела Национален сбор Президентски избори 2027 Крайна десница Франция Европейски съюз Брюксел Френска политика Кандидатура за президент
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