Родовата карма – можем ли да променим съдбата си? Това е големият въпрос в новия епизод на NOVA LAB Баланс

К акво носим със себе си от своя род? Възможно ли е повтарящите се трудности, отношения и житейски сценарии да не са случайност, а част от по-дълбок модел, който можем да осъзнаем и променим?

Това е основният акцент в новия епизод на NOVA LAB Баланс, в който Лора Инджова разговаря с енергийния терапевт Асен Миланов. Двамата разглеждат теми, които вълнуват хората – като родовата карма, прошката, смирението, партньорските отношения, смисъла на страданието и представите за живота след смъртта.

Според Асен Миланов голяма част от предизвикателствата, пред които се изправяме, не възникват случайно. Той представя своята гледна точка, че всеки човек се ражда в определен род с конкретни уроци и качества, които трябва да развие. По думите му именно неосъзнатите модели, предавани през поколенията, могат да бъдат причина едни и същи конфликти да се повтарят в различни периоди от живота ни.

Разговорът поставя и въпроса дали партньорите, които срещаме, са случайни. Според Миланов те често се превръщат в огледало на онова, което все още не сме успели да осъзнаем или преодолеем в себе си. Така взаимоотношенията се превръщат не само в източник на любов, но и в най-силния инструмент за личностно развитие.

Особено място в разговора заема темата за прошката. Според госта тя не е просто изричането на думите „Прости ми!“, а дълбоко осъзнаване на начина, по който сме повлияли на другите – дори когато не сме го направили съзнателно. Истинската промяна започва тогава, когато човек поеме отговорност за своите действия и бездействия.

Източник: NOVA LAB

Сред най-запомнящите се моменти е и разсъждението за смирението, илюстрирано с известната мисъл, приписвана на Майка Тереза: че е по-важно човек да бъде „за мира“, отколкото „против войната“. Според Миланов именно начинът, по който мислим, определя дали създаваме вътрешен конфликт или вътрешен мир.

Източник: NOVA LAB

В епизода се дискутират и темите за раждането, смъртта и прераждането, при които Асен Миланов представя своите духовни възгледи, вдъхновени от източните традиции. Той говори за избора на душата, родовите уроци и идеята, че животът е възможност за развитие и осъзнаване. Това са негови лични духовни интерпретации, а не научно установени факти.

В края на разговора вниманието се насочва към мисълта за щастието: щастието не е крайната цел, а начинът, по който извървяваме своя път. Именно отношението към живота, към близките и към собствените ни уроци е това, което според Миланов определя качеството на нашето съществуване.

Източник: NOVA LAB

Този епизод на NOVA LAB Баланс не търси универсални истини, а кани зрителите да погледнат към себе си през една различна перспектива. Независимо дали човек споделя възгледите на госта или ги приема критично, разговорът поставя въпроси, които рядко остават без отговор вътре в самите нас.

Може ли родовата карма да бъде променена? Кога започва истинската прошка? Защо срещаме точно определени хора в живота си? И дали щастието е цел или път?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в страницата на @novalabofficial в YouTube!