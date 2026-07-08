България

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

Във ВСС очакват производството да бъде продължително, а решението за временното ѝ отстраняване беше отложено

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 14:17
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П ървото заседание по дисциплинарното производство срещу административния ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова започва днес. Това съобщи пред журналисти председателят и докладчик на дисциплинарния състав, членът на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Евгени Иванов.

Прокурорската колегия на ВСС решава дали временно да отстрани Емилия Русинова

По думите му не се очаква производството да приключи в кратки срокове, тъй като между страните вече се води активна кореспонденция.

„Според мен делото няма да приключи бързо, защото тече кореспонденция между страните. И двете страни са активни, което е ясна индикация, че ще поискат да бъдат събрани всички доказателства“, заяви Иванов.

Той посочи още, че очаква както дисциплинарният състав, така и страните по производството да предприемат всички необходими процесуални действия, което вероятно ще удължи разглеждането на случая.

Запитан дали Русинова има влияние в съдебната система, Иванов отговори, че всеки административен ръководител по силата на заеманата длъжност разполага с определено влияние. Той обаче отказа да коментира твърдения за друг тип влияние, позовавайки се на предстоящото разглеждане на дисциплинарното дело.

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

  • ВСС отложи решението за временното ѝ отстраняване

По-рано днес Прокурорската колегия на ВСС отложи разглеждането на искането за временното отстраняване на Емилия Русинова от длъжност до следващото си заседание.

Точката беше включена извънредно в дневния ред, след като министърът на правосъдието Николай Найденов внесе мотивирано искане Русинова да бъде временно отстранена до приключване на дисциплинарното производство.

От Прокурорската колегия обясниха, че решението е отложено, за да бъде гарантирано правото ѝ на защита. На Русинова ще бъдат предоставени всички материали по искането, след което тя ще може да представи писмено становище или лично да изложи позицията си пред кадровия орган.

Прокурорската колегия започна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

  • Как започна случаят

Дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова беше предложено през април от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Мотивите са свързани с информация, че Русинова е преминала два пъти държавната граница заедно с бившия следовател Петьо Петров, известен като Еврото, и Кристиян Христов в период, когато случаят „Осемте джуджета“ вече е бил публично известен и по него са били образувани проверки за изясняване на фактите.

Предстои дисциплинарният състав на ВСС да събере доказателствата по случая, след което ще се произнесе дали има основания за налагане на дисциплинарно наказание.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Марин Колев    
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