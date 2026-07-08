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Въпреки влошеното си здраве: 80-годишната Доли Партън се завръща със спектакъл на Бродуей

Доли Партън сбъдва голямата си мечта с автобиографичен мюзикъл на Бродуей. Легендата няма да пее на сцена заради усложнено здравословно състояние, но обещава нови хитове и разтърсваща изповед за живота си

8 юли 2026, 12:58
Въпреки влошеното си здраве: 80-годишната Доли Партън се завръща със спектакъл на Бродуей
Източник: Getty Images

К ънтри легендата Доли Партън обяви официално, че нейното авторско шоу „Dolly: A True Original Musical“ („Доли: Един истински оригинален мюзикъл“) отива на Бродуей. Голямата новина идва само няколко месеца след като 80-годишната певица разтревожи феновете си с лоши новини за здравето си, съобщи Page Six.

В емоционално видео в Instagram, носителката на „Грами“ поясни, че самата тя няма да се качи на сцената като изпълнител, но проектът е изключително личен и автобиографичен: „Това не е приказка за блясъка и лукса отвън. Това е история за мястото, откъдето наистина произлизам, за нещата, които преживях, които загубих, които обичах, и за начина, по който открих своя собствен път“.

Доли Партън отложи концерти заради здравето си

Партън сподели, че мюзикълът ще бъде разказан през нейните собствени думи и музиката, съпътствала всяка стъпка от живота ѝ. Изпълнителката на хита „9 to 5“ разкри, че освен вечните ѝ класики, публиката ще чуе и съвсем нови песни, написани специално за Бродуей.

Спектакълът, режисиран от носителя на награда „Тони“ Бартлет Шер, ще започне с предпремиерни прожекции в Ню Йорк през декември, а официалното откриване ще бъде на 19 януари 2027 г. – точно на нейния рожден ден. Продукцията ще включва най-големите ѝ шедьоври като „Jolene“, „I Will Always Love You“ и „Coat of Many Colors“.

Борбата с болестта и личните трагедии

Тази голяма кариерна стъпка е истински триумф на духа за Доли Партън след поредицата от тежки моменти през последната година. През май тя беше принудена окончателно да отмени дългоочакваните си концерти от резиденцията „Dolly: Live in Las Vegas“, след като първоначално ги бе отложила.

Доли Партън: Още не съм умряла!

Тогава тя сподели с феновете си: „Добрата новина е, че реагирам много добре на лекарствата и лечението и се подобрявам всеки ден. Лошата новина е, че ще отнеме известно време, преди да се върна във форма, подходяща за живи изпълнения на сцена“.

Здравословните проблеми на звездата започнаха в края на 2025 г., когато се наложи да отмени участие в своя увеселителен парк „Долиуърд“ заради криза с камъни в бъбреците. Годината бе изключително тежка за нея и в личен план – съпругът ѝ Карл Дийн, с когото бяха женени близо 60 години, почина на 82-годишна възраст, което я накара за кратко да се оттегли от сцената, за да скърби.

Здравето на Доли Партън тревожи близки, сестра ѝ помоли за молитви

Въпреки ударите на съдбата обаче, иконата на американската музика доказва, че най-добрият лек за нея остава изкуството. „Това наистина е сбъдната мечта. Нямам търпение да я споделя с всички вас“, допълва развълнуваната Партън.

Източник: Page Six    
Доли Партън Бродуей мюзикъл кънтри музика завръщане здравословни проблеми автобиография триумф на духа Jolene I Will Always Love You
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