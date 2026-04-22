Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Ш офьорът на автобуса, който се обърна и затисна две жени край ГКПП "Малко Търново", е задържан и го разпитват.
Според "Флагман" той е свидетелствал, че от фирмата превозвач искали да спестят пари от гориво и му наредили да зареди в Турция, където дизелът е по-евтин. Така резервоарът на автобуса останал празен 2,5 км преди границата. Превозното средство аварирало и преди да влезе в България.
Две жени загинаха днес, а 16 души са ранени при тежкия инцидент с украински автобус край Малко Търново. Трагедията се е разиграла в непосредствена близост до граничния пункт.
След като автобусът останал без гориво, пътниците били изведени навън, но внезапно машината тръгнала на заден ход и прегазвайки част от хората.
По списък с автобуса пътували 37 туристи и двама шофьори, всичките украински граждани.
До момента шест души са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а десет души са откарани в центъра на "Бърза помощ" в Малко Търново. Останалите пътуващи от групата са настанени временно в Дневния център в пограничния град.