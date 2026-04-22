От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От ББР посочват, че процедурата по намаляване на капитала ще отнеме месеци, парите няма да бъдат използвани от никого

22 април 2026, 15:44
Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно
Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка
Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор
Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция
Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1

Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1
Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов
Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

С редствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие се използват за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрената от Министерския съвет стратегия за дейността ѝ.

Това се казва в позиция на банката относно обявеното от служебния министър-председател решение на Министерския съвет за намаляване на капитала на държавната банка и изявлението му във връзка с решението.

"Стратегията на Българската банка за развитие, одобрена от Министерски съвет с РМС №389, и уставът на Банката предвиждат финансиране на програми, възложени на ББР от правителството на Република България чрез решение на Министерския съвет. Към днешна дата Българската банка за развитие е получила 2 млрд. евро, които се намират в сметка на Министерството на финансите в БНБ, от които ББР е използвала средства от капитала по одобрената програма за инвестиции на общините в бюджета за 2025 г. Служебното правителство не е възложило със свой акт нито една държавна програма или проект за изпълнение от Българска банка за развитие", посочват от ББР.

"Евентуална процедура по намаляване на капитала в съответствие с изискванията на приложимото банково и търговското законодателство би отнела месеци и изисква одобрението на всички кредитори на Българската банка за развитие, сред които са Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, KfW и други банки за развитие. През този период средствата на практика няма да бъдат използвани нито от Банката, нито от правителството", подчертават от ББР.

Предложеното намаление на капитала, без предварително съгласуване с ББР и при липса на одобрен редовен бюджет за 2026 г., ограничава възможностите на банката да извършва разплащания по инвестиционната програма на общините, Ограничава възможността на банката за подпомагане на държавата при прилагане на антикризисни мерки във връзка с нарушена верига на доставки, повишение на цените на горивата и затрудненията в различни сектори като транспорт, земеделие и т.н. Поставя под риск текущите финансирания от международни институции и ограничава възможността на Банката да привлича средства и да управлява програми от международни финансови институции. Поставя под риск спасените 246.6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, предоставени на Българската банка за развитие за управление директно от Европейската комисия. Средствата са за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Поставя под риск бъдещо предоставяне на средства по директни програми на ЕК. Текуща такава програма предоставя на бизнеса до 1,2 млрд. евро при намалени изисквания за самоучастие или обезпечение в партньорство с търговски банки. Ограничава възможността ББР да изпълнява своите ангажименти по националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, посочват от ББР.

Оттам добавят, че с решение на Европейската комисия Българската банка за развитие беше избрана да управлява бюджетни средства на ЕС по програма InvestEU. ББР е първата и единствена финансова институция в страната с подобна акредитация, получена след тежък двугодишен одитен процес, който потвърди, че процесите и процедурите в Банката са в съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС. Тя потвърждава, че средства от бюджета на ЕС се управляват по прозрачен начин, с надеждни механизми за контрол, отчетност и защита", се казва в позицията на финансовата институция.

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

