Парламентарни избори

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

В събота (25 април) ще бъдат съобщени и имената на избраните народни представители в 52-рото НС

23 април 2026, 06:57
ЦИК обявява в събота имената на народните представители в 52-рото НС
Вотът в столицата: Над 60% избирателна активност, забавяне заради бюлетините и изрезките
При 100% СИК протоколи от чужбина: "Прогресивна България" получава 70 995 гласа
Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул и Лондон
Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен
ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби
Как започна изборният ден в страната
Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обявява разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание. Според хронограмата за изборите на 19 април днес е крайният срок, в който ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите в следващия парламент.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова вчера потвърди, че днес ще бъдат обявени резултатите от вота. Нейкова съобщи, че ЦИК ще обяви в събота имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание.

До утре, 24 април, кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района, трябва да заявят в коя листа желаят да останат, пише още в хронограмата.

Според междинните резултати при обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) коалиция „Прогресивна България“ е първа с 44,594% (1 444 924 гласа), следвана от ГЕРБ-СДС – 13,387% (433 755 гласа), „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 12,618% (408 845 гласа), „Движение за права и свободи“ (ДПС) - 7,120% (230 693 гласа), а „Възраждане“ – 4,257% (137 940 гласа). 

Президентът Илияна Йотова каза по-рано тази седмица, че в сряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
цик избори резултати мандати
pariteni.bg
Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

carmarket.bg
