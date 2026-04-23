ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул и Лондон

Вотът в столицата: Над 60% избирателна активност, забавяне заради бюлетините и изрезките

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обявява разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание. Според хронограмата за изборите на 19 април днес е крайният срок, в който ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите в следващия парламент.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова вчера потвърди, че днес ще бъдат обявени резултатите от вота. Нейкова съобщи, че ЦИК ще обяви в събота имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание.

До утре, 24 април, кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района, трябва да заявят в коя листа желаят да останат, пише още в хронограмата.

Според междинните резултати при обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) коалиция „Прогресивна България“ е първа с 44,594% (1 444 924 гласа), следвана от ГЕРБ-СДС – 13,387% (433 755 гласа), „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 12,618% (408 845 гласа), „Движение за права и свободи“ (ДПС) - 7,120% (230 693 гласа), а „Възраждане“ – 4,257% (137 940 гласа).

Президентът Илияна Йотова каза по-рано тази седмица, че в сряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание.