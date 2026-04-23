Свят

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

Тъжната новина беше потвърдена от неговото семейство

23 април 2026, 06:49
Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic
Източник: Getty Images

Н а 79-годишна възраст почина един от основателите на групата Traffic - Дейв Мейсън.

Тъжната новина беше потвърдена от неговото семейство в изявление до списание People. Музикантът е издъхнал в дома си в Гарднървил, Невада. Причината за смъртта му не се съобщава.

В последните години Мейсън се бореше със сериозни здравословни проблеми.

През 2024 г. той разви тежка инфекция, която налага отлагане на негови турнета и продължава да го затруднява и през следващата година.

Дейв Мейсън остава в историята като съосновател на Traffic, създадена през 1967 г. заедно със Стив Уинууд, Джим Капалди и Крис Ууд.

Той е автор на едни от най-популярните песни на групата – „Feelin’ Alright?“ и „Hole in My Shoe“. През 2004 г. оригиналният състав е въведен в Залата на славата на рокендрола.

След като напуска групата след първия ѝ албум, Мейсън по-късно се завръща, като междувременно изгражда успешна солова кариера.

Сред най-известните му парчета е „We Just Disagree“ от 1977 г. Работи с легендарни музиканти като „Ролинг Стоунс“ и Джими Хендрикс, а в по-късен етап се присъединява и към Fleetwood Mac.

В интервю през 2020 г. музикантът признава, че никога не се е чувствал комфортно със славата, подчертавайки, че за него най-важното е било да създава музика и да се наслаждава на живота.

Източник: БГНЕС    
От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

