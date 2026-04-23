Министър Христанов с подробности за случаите на антракс у нас

А нтраксът е изключително опасно заболяване както за хора, така и за животни, което в миналото е използвано и като биологично оръжие. В България към момента са установени две огнища, които вече са изолирани, дезинфекцирани и поставени под наблюдение. Има и 24 контактни лица, които са под медицинско наблюдение. Това заяви в „Здравей, България” министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

Той коментира и последните случаи, свързани с месо от огнище на антракс в силистренското село Черногор, за което има опасност да е достигнало и до други области на страната – сигнал, за който Българската агенция по безопасност на храните алармира преди ден.

„Доста сигнали, свързани с проверките ни за опасни и некачествени храни, сме депозирали в прокуратурата и имаме вече нов и.ф. главен прокурор. Би било добре да отворят тези сигнали, да разпоредят тяхното разглеждане приоритетно и да свършат малко работа“, заяви министърът.

По думите му пътят на месото е проследен. „Тази стока е конфискувана, унищожена и, разбира се, заедно с колегите от МВР - тези дейности продължават. На един от тези два обекта четири превозни средства, използвани за доставка на месо или готова продукция, са проследени, за да се стигне до крайната точка на веригата“, подчерта Христанов.

Министърът призова гражданите да пазаруват само от обекти под контрол, а не от т.нар. „домашни работилници“, където липсва ветеринарно-медицински надзор. „Производството на храна е отговорна работа и затова съществуват агенциите - за да гарантират общественото здраве“, изтъкна той.

Христанов коментира и случая с откритата „мърша в складове в Монтанско“. „Самият обект е свързан с плеяда от фирми. Със сигурност става дума за политически чадър“, заяви министърът. По думите му установеното при проверката не е част от нормален производствен процес. „Става дума за мръсотия, наслоявана с години. Вижда се, че те нямат никакви хигиенни практики. На една от снимките имаше касетка с кайма, върху която беше хвърлено парче картон с някаква дата. Недопустимо е всякакви материали, върху които може да има всякакви бактерии и патогени - да се хвърлят върху други хранителни продукти“, категоричен бе той.

Според него е възможно през предходни управления контролните органи да са били под натиск и да не са изпълнявали задълженията си. „Виждаме контролни органи, които в продължение на години не са си вършили работата. В същото време тази храна, преминала през Врачанската група за доставка на храна в училища, която разкрихме - е стигала до трапезата на нашите деца. Това означава, че е имало определена „сигурност“, за да могат тези безчинства да продължават толкова дълго време“, подчерта министърът.