От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

23 април 2026, 06:30
Янкулов: Към момента не ми е предлагано да остана на поста

Нова наредба за парното от 1 май

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

В нимание, слана! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за слана в части от страната за четвъртък, 23 април.

В четвъртък облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево. В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

В София максималните температури ще са около 14°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Русе, Силистра, Добрич, Разград, Варна, Търговище, Шумен.

Източник: НИМХ

При жълт код синоптиците на НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни, да следват актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито, посочват още от НИХМ.

Атмосферното налягане слабо ще се повишава и ще е близко до средното за месеца.

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около минус.

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни вятърът ще отслабне, ще бъде до умерен от северозапад. Ще има променлива облачност, вероятността за валежи е малка.

Източник: НИМХ

Минималните температури ще бъдат между и, а максималните - между 17° и 22°.

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

​23 април: Свещеното място на греха и красотата – храмът, който промени Рим

​23 април: Свещеното място на греха и красотата – храмът, който промени Рим

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 23 часа
Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

Любопитно Преди 25 минути

Рибите варират по състав, като някои съдържат повече калций, фосфор и омега-3

<p>Меган Маркъл е &quot;диктатор на висок ток&quot;</p>

"Демон-бос": Бивши служители на Меган Маркъл разкриват шокиращ начин, по който се отнася към екипа си

Любопитно Преди 27 минути

Хари и Меган са били на четиридневно посещение в Австралия, включващо Мелбърн и Сидни

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Свят Преди 9 часа

Името на Дзержински беше премахнато от академията през 1992 г.

Соловьов изригна с обиди към Мелони

Соловьов изригна с обиди към Мелони

Свят Преди 11 часа

Изявленията идват ден след като Соловьов използва обиден и вулгарен език по адрес на Мелони

В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

България Преди 11 часа

Тя ще бъде изложена в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя за два дни

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

България Преди 12 часа

Със служебния автомобил и с включени светлинни сигнали Арабаджиев започнал да регулира движението

Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Свят Преди 12 часа

Мицкоски: А какво правим с македонската общност в България

Задържаха шофьор в София с 5,5 промила алкохол

Задържаха шофьор в София с 5,5 промила алкохол

България Преди 13 часа

Водачът бил спрян за проверка в "Обеля"

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 13 часа

Чия кулинарна мечта ще приключи?

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

България Преди 14 часа

„Сияние“ започва изграждането на своя гражданска мрежа

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Свят Преди 14 часа

Новак не посочи срок, в който доставките могат да бъдат възобновени

МВР въвежда нов образец на паспорт

МВР въвежда нов образец на паспорт

България Преди 14 часа

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.

<p>&bdquo;Седях в банята с пистолет в устата, без да знам какво правя&ldquo;: Признанията н Хълк Хоган преди смъртта му</p>

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Свят Преди 15 часа

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

България Преди 15 часа

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност

<p>24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс</p>

24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс в Силистренско

България Преди 15 часа

Към момента в страната няма съобщен случай на заболял от антракс, съобщиха от министерство на здравеопазването

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Свят Преди 15 часа

Колективните действия ще бъдат от решаващо значение за ограничаването на климатичната криза

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

Паметен символ на Априлското въстание

sinoptik.bg
1

С 50% по-малко врабчета за последните 10 години

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 23 април, четвъртък

Edna.bg

Какво се случи с бившия на Ким Кардашиян - Пийт Дейвидсън? Новите снимки объркаха всички

Edna.bg

Парагвайско предизвикателство за Григор на старта на важния "Мастърс" в Мадрид

Gong.bg

Байерн мина през Байер Леверкузен и е на финал за Купата на Германия

Gong.bg

Жълт код за студ и слани в Североизточна България

Nova.bg

Пакистанският фелдмаршал Асим Мунир - "невидимият" медиатор между САЩ и Иран

Nova.bg