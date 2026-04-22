Русия спира казахстанския петрол за Германия

Р усия обяви официално в сряда, че от 1 май ще спре доставките на казахстански петрол за Германия, като се оправда с „технически“ причини.

„От 1 май обемите казахстански петрол, които досега се транспортираха по петролопровода „Дружба“ към Германия, действително ще бъдат пренасочени към други налични логистични маршрути. Това се дължи на наличните в момента технически възможности“, заяви в Кремъл руският вицепремиер Александър Новак.

Той не посочи срок, в който доставките могат да бъдат възобновени.

По-рано днес Германия получи информация, че Русия планира да спре доставките на казахстански петрол по нефтопровода „Дружба“, съобщи германското министерство на енергетиката.

Дъщерното дружество в Германия на руската държавна петролна компания „Роснефт“ е уведомило регулаторните органи в Берлин, че руското министерство на енергетиката е разпоредило спирането.

Мярката идва на фона на войната на Русия срещу Украйна и глобалната енергийна криза, свързана с войната на САЩ и Израел срещу Иран, която причини сериозни сътресения на световните пазари на петрол и газ.

„Роснефт Германия“ „в момента оценява последствията“ от затварянето на тръбопровода и „използва всички налични възможности, за да гарантира сигурността на доставките в Германия“, заяви германското министерство, цитирано от АФП.

Рафинерията PCK, разположена близо до полската граница, снабдява с гориво голяма част от региона на Берлин, но германското министерство на енергетиката изрази увереност, че последиците ще бъдат ограничени.

„Липсата на доставки на казахстански петрол за рафинерията PCK в крайна сметка не застрашава сигурността на доставките на нефтопродукти в Германия, дори ако PCK се наложи да работи с по-ниска степен на заетост на капацитета“,посочват от германското министерство на енергетиката.

В момента казахстанският петрол се транспортира по нефтопровода „Дружба“, който преминава през руска територия. Един клон на нефтопровода преминава през Беларус и Полша до Германия, а друг клон преминава през Украйна до Унгария.

За рафинерията PCK беше доставян казахстански петрол, за да се замести вносът на руски, който преди това захранваше рафинерията. Германското правителство търси нов купувач, който да поеме дъщерното дружество на „Роснефт“, което е мажоритарен собственик на рафинерията.

Миналата година Берлин успя да получи изключение от американските санкции срещу руската нефтена промишленост за рафинерията, като изтъкна, че „Роснефт Германия“ е напълно „отделена“ от своята компания майка.

След като Москва изпрати войските си в Украйна, Германия се опита да поеме контрол над редица руски енергийни активи в страната. Тя конфискува дъщерното дружество на руската газова компания „Газпром“ в Германия, което беше ключов доставчик на енергия преди войната, но намали доставките в явен отговор на западните санкции срещу Москва.