Пореден трус по върховете на Пентагона: Шефът на ВМС на САЩ напуска поста си

Временно ръководството на флота ще бъде поето от заместника му Хун Као

23 април 2026, 07:14
Източник: AP/БТА

М инистърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан напуска поста си, съобщи Пентагонът, цитиран от Асошиейтед Прес.

Това е първият ръководител на отделен род въоръжени сили, който си тръгва по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, но е поредният висш представител на отбраната, който подава оставка или е отстранен, допълни агенцията.

Не беше посочена причина за неочакваното напускане на най-високопоставения цивилен ръководител на военноморските сили в момент, когато флотът е наложил блокада на ирански пристанища и взема на прицел кораби, свързани с Техеран, на фона на крехкото примирие във войната.

Друг лоялен на Тръмп кадър поема временно ръководството на военноморските сили – заместник-министърът Хун Као, ветеран с 25 години служба в бойните части на флота, който безуспешно се кандидатира за Сената и Камарата на представителите от щата Вирджиния.

Напускането на Фелан е поредното в серията трусове по върховете на Пентагона и идва само седмици след като министърът на отбраната Пийт Хегсет уволни най-висшия офицер на сухопътните войски генерал Ранди Джордж. Откакто встъпи в длъжност миналата година, Хегсет уволни и още няколко генерали, адмирали и ръководители на отбраната.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел каза в публикация в X, че Фелан „напуска администрацията с незабавен ефект“.

Преди Тръмп да го номинира за министър в края на 2024 г., Фелан не е служил в армията и не е заемал цивилна ръководна длъжност във военноморските сили. Той беше възприеман като външен човек, доведен, за да реформира флота.

Фелан е голям дарител на предизборната кампания на Тръмп. Според биографията му основният му досег с отбраната идва от консултантска позиция, която е заемал в неправителствената организация „Духът на Америка“, подкрепяща отбраната на Украйна и на Тайван.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
