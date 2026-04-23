"Демон-бос": Бивши служители на Меган Маркъл разкриват шокиращ начин, по който се отнася към екипа си

23 април 2026, 06:45
С ред всички противоречиви членове на кралското семейство, които имат сложни отношения с обществеността, Меган Маркъл често оглавява списъка. Бившата актриса, превърнала се в член на кралското семейство, наскоро участва в турне в Австралия заедно със съпруга си принц Хари, а публичните им появи станаха популярни по целия свят не само заради благотворителните им дейности.

Един от най-споделяните моменти от визитата им е видеоклип, който е събрал милиони гледания. По време на посещение в детска болница в Мелбърн Маркъл изглежда реагирала със „смъртоносен поглед“ към служителка, Сара Фосмо, която докосвала Хари по гърба, за да привлече вниманието му. В клипа херцогинята, която първоначално се усмихва на децата, се обръща и за момент гледа жената строго.

  • Реакции за отношенията с персонала

Според материал на Daily Beast, видеото е събудило спомени за „травматичен“ работен опит сред нейни бивши служители.

Един от бившите служители твърди, че клипът показва „типична Меган“, усмихната пред обществеността, но студена и строга към персонала. „Тя се отнася към всеки, над когото има власт, като към напълно заменим човек“, казва той.

Други бивши служители описват Маркъл като „дяволски шеф“, склонен към „истерични моменти“.

  • По-ранни твърдения и медийни публикации

Споровете около отношенията ѝ с персонала не са нови. През 2025 г. публикация на Vanity Fair твърди, че някои служители на херцогинята в САЩ са се нуждаели от терапия след работа с нея.

По-рано The Hollywood Reporter цитира източници, според които Маркъл е била описвана като „диктатор на висок ток“.

  • Други противоречия

За Меган Маркъл подобни скандали не са нещо ново. Някои дори смятат, че тя умишлено ги провокира. През октомври 2025 г., при първото ѝ участие на Седмицата на модата в Париж, тя публикува видео от лимузина близо до тунела в Париж, където през 1997 г. загива принцеса Даяна.

Видеото беше силно критикувано като „безчувствено“ и „безвкусно“, а някои коментатори дори го нарекоха „зло“. Представители на Маркъл отхвърлиха критиките, като заявиха, че видеото е било манипулативно интерпретирано и извадено от контекст.

  • Турнето в Австралия

Хари и Меган са били на четиридневно посещение в Австралия, включващо Мелбърн и Сидни, с частни, бизнес и благотворителни ангажименти. Въпреки това медийното внимание отново се е фокусирало повече върху Маркъл, отколкото върху самите им дейности.

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

