Свят

Соловьов изригна с обиди към Мелони

Изявленията идват ден след като Соловьов използва обиден и вулгарен език по адрес на Мелони

22 април 2026, 20:04
Източник: АНСА/БТА

В изявления, цитирани от руски медии, известният в Русия поддръжник на президента Владимир Путин и на войната в Украйна, Владимир Соловьов заяви, че италианският премиер Джорджа Мелони "споделя идеите на Мусолини".

"Споделяйки идеите на Мусолини, тя участва в престъпленията на фашистка Италия", каза той.

Соловьов каза също, че Украйна извършва "терористични атаки" срещу Русия и заговори за убийства, включително срещу самия него.

"Тя демонстрира съчувствие към престъпления, като подкрепя нацистката украинска държава, която извършва терористични атаки в Русия и не крие заговорите си за убийства, включително срещу мен", каза той.

Изявленията идват ден след като Соловьов използва обиден и вулгарен език по адрес на Мелони, което предизвика дипломатическа реакция от страна на Италия. Рим извика руския посланик, за да изрази протест срещу думите на телевизионния водещ.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Владимир Соловьов Джорджа Мелони
