МВР въвежда нов образец на паспорт

В ременно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт. Тя няма да е достъпна от 17:00 часа на 22 април до 09:00 часа на 27 април, съобщиха от МВР.

Спряха временно издаването на лични документи

Причината е предстоящото въвеждане на нов образец на паспорт. Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.

Дойде времето на новите паспорти

На 4 февруари Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. в размер на 954 840 евро за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи.