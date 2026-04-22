Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

„Oттук нататък цялата отговорност за управлението на държавата е на Румен Радев и неговата формация „Прогресивна България“.

Това заяви на пресконференция днес лидерът на гражданско движение „Сияние“ Николай Попов.

„Сияние“ започва изграждането на своя гражданска мрежа по места, съобщи Попов. По думите му, след като днес са пуснали линка за инициативата, до момента вече има записани близо 1000 души.

Попов направи и анализ на провелия се предсрочен парламентарен вот на 19 април, в който движението участваше, но остана под прага за влизане в 52-рото Народно събрание.

Бащата на Сияна влиза в битката за властта

„Поздравявам победителите, оттук нататък цялата отговорност за управлението на държавата се пада на „Прогресивна България“, ние ще изискваме от тях, няма да обслужваме нито Румен Радев, нито Асен Василев, нито която и да е фармация в българския парламент, категоричен е лидерът на „Сияние“. Борим се за кауза, от началото на месеца имаме 20 загинали по пътищата т.е. по един човек на ден, не виждам от нито една друга формация, която да предлага решения за „войната по пътищата“, посочи Николай Попов.

Той отчете, че причината да не са част от новото Народно събрание, е именно липсата на структури по места, на застъпници, членове на комисии.

„Срещу мен беше водена и изключително очерняща кампания, този въпрос ще го представя пред компетентните институции“, подчерта лидерът на „Сияние“.

„Ние сме приблизително на 55 дни, за нас са гласували повече от 93 хиляди души, ние сме едни от моралните победители на изборите“, коментира Николай Попов.

Според него, ако изборите бяха местни, „Сияние“ щеше да има представителство в почти всички общински съвети в страната.

Николай Попов обяви също, че дарява останалата част от сумата от медийния пакет за изборите на „Сияние“ за закупуване на кувьоз за болницата в Пазарджик.

Даниела Колева от „Сияние“ посочи, че ще търсят диалог, за да изпълнят каузите, за които се борят.