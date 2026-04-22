Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Т урция обяви, че Гърция е създала „зони без риболов“ в части от Егейско море и Източното Средиземноморие, където няма юрисдикция, и определи публикуваните от Атина морски карти като противоречащи на международното право.

Според Анкара карти, публикувани на официалния сайт на гръцката дирекция за контрол на рибарството, очертават „несъществуващи и фиктивни морски граници“ между двете страни и нарушават морските права на Турция. Турското министерство подчерта, че подобни карти „нямат никаква валидност“.

Турция също така посочи, че наложените от Гърция ограничения за риболов извън нейните териториални води от 6 морски мили – включително в райони без гръцка юрисдикция и в международни води, са „нищожни и недействителни“.

Анкара допълни, че няма да приеме едностранни мерки, които биха могли да ограничат „законната дейност“ на турските рибари, основана на международното право и историческите права.

Министерството подчерта, че споровете с Гърция следва да бъдат решавани на основата на международното право, принципа на справедливостта и добросъседските отношения, в рамките на Атинската декларация за приятелство и добросъседство, подписана на 7 декември 2023 г.