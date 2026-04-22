Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

22 април 2026, 18:42
К ъм 6:35 ч. тази сутрин командирът на отделение Иван Арабаджиев получава сигнал, че на около 2-3 километра преди ГКПП „Малко Търново“ на пътното платно има спрял автобус, който пречи на движението. Граничният полицай незабавно пристига на мястото и установява, че автобус с украинска регистрация е аварирал почти перпендикулярно на пътя, създавайки сериозна предпоставка за пътно-транспортно произшествие. От двамата шофьори на автобуса разбира, че им е свършило горивото и се наложило да заредят от туби, съобщиха от МВР.

Със служебния автомобил и с включени светлинни сигнали Арабаджиев започнал да регулира движението от и към граничния пункт. Единият от шофьорите зареждал с гориво в задната част, а другият направил опит да стартира двигателя. Около 06:50 часа автобусът запалил успешно. Водачът напуснал шофьорското място и слязъл от автобуса, за да събере инструменти до пътническата врата. В този момент автобусът започнал да се движи назад и се преобърнал в дерето.

Граничният полицай Арабаджиев незабавно изтичал до авариралия автобус и изкъртил вентилационния люк на тавана. Гледката била потресаваща – превозната средство било пълно с ранени и уплашени хора, а двигателят все още работел.

Той се свързал с оперативната дежурна част на ГПУ-Малко Търново и поискал незабавно да се изпрати помощ.

След това извикал към шофьорите да загасят двигателя и започнал да изважда пътниците един по един, борейки се за спасяването на всеки живот. Бил извадил почти всички пътници отвътре, когато служителите от РУ-Малко Търново пристигнали и заедно извадили и останалите 8-9 човека на безопасно разстояние. След това продължил да съдейства на колегите си на мястото на инцидента.

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Нова наредба за парното от 1 май

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

МВР въвежда нов образец на паспорт

Промениха статута на парк „Врана" на публична държавна собственост

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

